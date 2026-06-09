國道飛輪奪命驚魂！脫落輪胎彈越對向車道 釀四傷一命危送ICU

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飛輪橫越分隔衝對向車道駕駛重創送ICU搶命。（圖／翻攝畫面）

國道3號苗栗苑裡路段9日上午發生一起驚險交通事故，一顆從營業半聯結車脫落的輪胎，在高速行駛的車流中接連造成碰撞，甚至彈飛至對向車道，引發多車事故，共造成4人受傷送醫，其中1名駕駛傷勢嚴重，經手術後仍在加護病房觀察，事故過程宛如電影情節，讓不少用路人直呼驚悚。

根據消防單位指出，上午10時32分接獲報案，國道3號北上152公里苑裡路段有車輛遭不明物體撞擊。救援人員抵達現場後發現，一輛自小客車遭輪胎擊中，車上約50歲男性駕駛頭部受到重創，出現約15公分撕裂傷，且當場失去意識。救護人員立即進行止血及緊急處置後，火速將傷者送往苑裡李綜合醫院救治。

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警方調查發現，事故起因於南向152.7公里處一輛由29歲蔡姓男子駕駛的營業半聯結車，其輪胎疑因不明原因突然脫落。掉落的輪胎先被後方53歲李姓男子駕駛的自小客車撞上，巨大衝擊力讓輪胎瞬間彈飛，跨越中央分隔區進入北向車道，隨後撞上由52歲洪姓男子駕駛的租賃小客貨車，進而引發後續傷亡。

事故中，李姓駕駛車內54歲夏姓乘客頭部擦挫傷，被送往通霄光田醫院治療；洪姓駕駛因傷勢較重，送醫後接受手術，目前仍在加護病房觀察；另車上32歲洪姓乘客則有多處擦挫傷，經送醫後無生命危險。警方表示，李姓駕駛酒測值為零，其他相關駕駛酒測及詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。

本起事故於上午10時45分完成排除，國道恢復正常通行。警方也再次提醒駕駛人，出車前應確實檢查輪胎、煞車、油水及各項機件狀況，尤其大型車輛更應加強保養維護，避免因零件脫落而造成嚴重交通事故。依《道路交通管理處罰條例》規定，若因車輛機件或輪胎脫落影響交通安全，最高可處6,000元罰鍰，呼籲所有駕駛切勿輕忽車輛安全檢查的重要性。

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