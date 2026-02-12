國道養護考評頒獎 新北、南投景觀維護成效佳

交通部高速公路局舉辦114年度國道養護考評督導頒獎典禮。（高公局提供／蔡明亘台北傳真）

交通部高速公路局舉辦114年度國道養護考評督導頒獎典禮，由高公局長陳文瑞頒獎表揚績優養護分局、工務段、服務區及交控中心，同時對於認養國道景觀維護成效卓越的新北市政府環保局及南投縣政府也表達感謝之意。

景觀維護認養考評績優單位新北市政府環境保護局。（高公局提供／蔡明亘台北傳真）

陳文瑞首先感謝新北市政府環保局認養國道3號中和交流道內漳和濕地，將環道空間轉化為具備污水處理與生態復育功能的人工濕地，更獲全國水環境大賞肯定；此外南投縣政府善用國道6號國姓交流道景觀，打造全台唯一「橋聳雲天」森林樂園，提供民眾高品質休閒遊憩場地，成功活化橋下空間，局長特別肯定2機關的用心投入，才能在63個景觀認養案中脫穎而出，充分發揮國道景觀效益。

景觀維護認養考評績優單位南投縣政府。（高公局提供／蔡明亘台北傳真）

陳文瑞同時就114年度在國道養護上表現績優之養護分局、工務段、服務區及交控中心等高公局所屬單位進行頒獎，養護分局部分由中分局榮獲第一名，中分局管轄國道中部路段約374公里，承接南來北往交通，運用AI及科技管理，大幅降低交通壅塞及事故發生；工務段則由屏東工務段獲獎，屏東段轄區含括高屏溪斜張橋及中寮隧道2項重要設施，透過同仁長期監測確保設施安全，讓用路人有安全行車環境；清水服務區為服務區類第一名，除持續優化公廁及增加充電樁等硬體設施外，並協助營運廠商提升服務品質，獲得第23屆金擘獎的肯定；交控中心由坪林行控中心獲獎，國道5號交通量大，同仁透過24小時掌握交通狀況，確保國5行車順暢。

陳文瑞進一步表示，國道為民眾最仰賴的城際運輸公路，也肩負國家經濟發展動脈，24小時提供服務，行車速度快且交通量大，再加上氣候異常變遷影響，各養護單位面臨的挑戰越來越大，今天獲獎單位都是同仁一整年辛苦努力的成果，也感謝得獎單位分享養護經驗，期望各單位可以藉由學習他人長處，持續精進養護作為，提升國道服務品質。

高公局提到，114年度國道養護督導考評作業針對所屬3個養護分局、14個工務段、15個服務區及4個交控中心進行評分，並依規定選出各項目績優單位，另對於局外單位認養國道景觀維護優良者進行表揚。

