國道驚悚撞！ 休旅車撞前方 轎車連環遭撞翻覆1死2傷

台中市 / 綜合報導

國道三號北上大甲交流道附近，昨(31)日晚11點多發生1死2傷嚴重車禍，起因是一輛休旅車，疑似駕駛恍神，擦撞上前方銀色轎車，銀色轎車失控衝出去，又被輔助車道開來的另外一輛 廂型 小貨車撞上，銀色轎車被撞到往內線車道衝，最後撞上安全護欄翻覆才停下，造成車內2人受困，警消人員趕到現場將人救出，55歲女駕駛當場死亡，而乘客傷重送醫，正在加護病房觀察中。

一輛銀色轎車翻覆在內線車道，車身左側被撞到變形，警消人員圍在銀色轎車旁邊，拿出切割工具展開救援，要將車上受困的駕駛和乘客救出，而國道外線車道，這輛白色 廂型 小貨車撞到車頭左側爆開，毀損嚴重，前方這輛肇事車輛閃黃燈停在路肩。

警方趕到現場處理，初步研判車禍起因，休旅車駕駛疑似恍神，擦撞到前方銀色轎車，造成銀色小客車失控衝出去，又被輔助車道開來的小貨車撞上，銀色轎車最後衝到內線車道，撞上中央護欄翻覆才停下，銀色轎車上55歲女駕駛明顯死亡，副駕駛54歲女子頭部嚴重受創，在加護病房搶救中，而撞上銀色轎車的貨車駕駛輕傷送醫。

拖吊團隊在現場待命，等到警消人員將受困駕駛和乘客救出，立刻出動吊車排除事故，這起嚴重的3車車禍發生在1月31日晚上11點左右，國道三號北上大甲交流道附近，事發後國道上都是汽車被撞擊後的碎裂零件，大甲分隊長洪瑞佑說：「這件車禍造成1死兩傷，也造成車流一度回堵約1公里，因為發生的地點，在大甲交流道附近周圍路燈照明正常，肇事的休旅車。」是因為恍神還是其他原因追撞，警方正在調查釐清中。

