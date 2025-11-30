國道驚悚車禍！男逆向騎「機車嵌入轎車」 起火慘死

國道一號北上272.3公里嘉義水上段發生嚴重車禍。（圖／東森新聞）





今（30）日清晨約3時許，國道一號北向272.3嘉義水上路段，發生一起嚴重的火燒車事故。一名75歲王姓老翁騎乘機車，不明原因逆向行駛於國道內側車道，與一輛自小客車撞擊後，引發車輛起火燃燒，王姓老翁不幸身亡。

國道警方初步調查指出，王姓老翁在凌晨3點42分，騎機車逆向行駛在國道一號北上272.3公里處的內側車道，隨後與同一車道的自小客車發生劇烈撞擊。王翁隨即摔落地面，而其所騎乘的機車則緊緊地卡在自小客車的車頭。





國道一號北上272.3公里嘉義水上段發生嚴重車禍。（圖／國道警方提供）

兩車撞擊後向前滑行，現場隨即陷入一片火海。警消單位接獲通報後，立即趕赴事故現場。遭撞擊的自小客車駕駛自行脫困逃生，並未受到嚴重傷害，經檢測後並無飲酒情形。而肇事的75歲王姓老翁當場死亡，酒測值仍待法醫相驗確認。詳細的肇事原因，及王姓老翁逆向行駛的原因，仍有待警方進一步深入調查與釐清。

國道警方藉此呼籲所有用路人，駕駛機慢車輛務必遵守交通標誌與標線指示，嚴禁誤闖國道。若不慎誤上國道，應立即將車輛停靠於路肩，並迅速將人員撤離至護欄外的安全區域等候。同時，應撥打110報案或透過1968通報國道相關單位，避免憾事發生。

