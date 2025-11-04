國道驚悚連環撞！BMW女駕駛下車查看 遭客運再撞捲車底慘死

BMW女駕駛車禍下車查看慘遭客運輾壓。（圖 ／翻攝畫面）

國道1號五楊高架南向45.3公里桃園段，3日晚間7時許，發生一起令人震驚的重大車禍1，名29歲吳姓女子駕駛BMW小客車行經該路段時，疑似未保持安全距離，追撞前方3輛車輛，引發4車連環碰撞。雖然當時僅造成車損、無人受傷，但悲劇卻在事故處理過程中發生。

根據國道警方指出，當時吳女下車查看車況，沒想到後方1輛由57歲鄭姓男子駕駛、由台北開往新竹的客運突然高速追撞而來，猛烈衝擊之下，吳女慘被捲入車底，當場失去呼吸心跳，警消獲報趕抵時，現場一片混亂，吳女受困於客運與小客車之間，救出時已命危，經送往林口長庚醫院搶救仍宣告不治。

客運車上乘客雖受到驚嚇，但所幸無人受傷。警方初步研判，事故原因可能為天候昏暗及車流密集，駕駛未保持安全距離，導致連鎖碰撞。事故現場一度封閉內線車道，造成約5公里回堵，直到晚間8時40分才完全排除、恢復通行。

高公局後續指出，現場實際上發生2起事故：第1起為5部小客車及1部小貨車的追撞；第2起則是客運在事故處理期間追撞上前方車輛，造成二次衝擊，釀成更嚴重的傷亡。共計4人受傷，其中2男2女分別送往林口長庚及敏盛醫院治療。吳女因傷勢過重，搶救仍不治，令人不勝唏噓。

