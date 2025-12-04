國道驚悚4車連環撞！砂石車司機事後落跑 1死9傷 警積極追緝中

國道1號南下台中路段今凌晨發生聯結車追撞3輛自小客車的事故，共造成1死9傷，但捲入事故的砂石車卻落跑。警方提供

今天凌晨，國道1號台中段驚傳4車連環撞重大事故，現場宛如車殼爆裂場，零件四散、板金扭曲成廢鐵，一名轎車男駕駛遭猛烈撞擊，頸部斷裂傷重不治，另有9人受傷緊急送醫；更離譜的是，涉及事故的砂石車司機竟未留在現場，駕車離去，目前警方正積極追緝落跑司機。

警方指出，凌晨1時06分，林姓男子（42歲）駕駛聯結車，行經國道1號南下170.7公里處，不知何故突然追撞前方65歲吳姓男子駕駛的砂石車，聯結車再因撞擊偏移衝向內側車道，掃撞47歲顏姓轎車，最後又遭33歲彭姓駕駛的租賃轎車追撞，瞬間形成4車連環撞。

台中消防獲報後火速動員，出動消防車11輛、救護車8輛、51名消防員及民間救護車3輛到場救援。現場共有11人受波及，10人明顯受傷（7男3女），其中60歲彭姓男駕駛傷勢最重，頸部斷裂、無生命跡象，緊急送往光田醫院搶救仍宣告不治。

然而事故最惹議的，是砂石車司機吳姓男子「人車俱走」。警方指出，砂石車遭撞後並未依規定下車察看或通報，反而駛離現場，理由未明，是否涉及酒駕或其他因素，令人疑竇叢生；警方正積極追緝吳男，釐清他在事故中扮演的角色與離場原因。

依《道路交通管理處罰條例》第62條規定，肇事未造成人傷亡仍離去者，可開罰1000至3000元並吊扣駕照1至3個月；但若涉及《刑法》第185條之4的肇事逃逸，後果更不堪設想——致人受傷逃逸，可處半年以上5年以下徒刑；造成死亡或重傷逃逸者，可關1年以上至7年。

目前國道警方已掌握相關影像與資料，事故於凌晨3時41分排除，交通恢復暢通，但砂石車駕駛的「離場1步」恐成刑責「踏錯大步」。警方強調，全案將朝肇逃方向深入調查。



