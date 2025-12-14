國道驚現車輛飛簷走壁！網：飛航模式已啟動

一輛小客車疑因駕駛身體不適，車輛爬上護欄前行嚇壞其他用路人。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 國道1號北向276公里昨日晚間出現車輛「飛簷走壁」畫面，民眾行車紀錄器畫面在社群平台引發熱議，「在高速遇到一台車飛簷走壁，這是什麼高科技嗎？」國道警方指出，疑似因身體不適擦撞內側護欄，所幸送醫後並無大礙。

影片中1輛自小客車行駛國道1號北向台南嘉義間276公里處，處於內側車道，先是逐漸偏離車道，隨後擦撞內側護欄，甚至車身一度「爬上」內側車道邊緣，猶如電影場景。網友直言「飛航模式已啟動」、「這是水溝蓋跑法高階技巧，小狗尿尿跑法」、「終於知道為什麼護欄上面會有很多線而且還非常長」。

同時網友發現，事故車輛後方有1輛白色賓士車跟隨，沿路好心閃燈保護示警，網友留言「白色賓士車打雙燈應該是保護那台車。內車道時速100以上。怕後面來車一不小心。就gg」、「然看出來大白是在示警，但不用這麼犧牲吧...」、「最強大的是還有人敢開在它後面」。

國道警方指出，事故車駕駛為56歲陳姓男子，疑似因身體不適，導致車輛偏離車道並擦撞內側護欄肇事。駕駛人送醫檢查後並無大礙，亦未受傷，經檢測確認無飲酒情形。警方提醒，用路人行駛高速公路時務必專注車前狀況，切勿分心或疲勞駕駛，如出現身體不適或精神不濟等情形，應立即進入服務區或離開高速公路休息，以維護自身及其他用路人的行車安全。

