國道驚見男子「摔出車外」！後車S型急閃30秒片流出…

社會中心／張予柔報導



國道一號楠梓路段28日中午驚傳一起意外，一名男子竟在車輛行駛途中從後座摔落車外，整個人直接滾進中線車道，嚇得後方車輛急踩煞車。雖然當時路段車流穩定，但突然發生的墜車事件讓多名駕駛嚇出一身冷汗，現場一度混亂不已。警方指出，目前尚未接獲報案，但已著手循線調查車主與當事人身分，釐清究竟是意外還是有人違規亂開車門。





一名男子突然從在國道上行駛的車上掉落，嚇得後方車輛急閃躲。（圖／爆料公社）

這起事件發生在國道1號北上楠梓段，從影片中可見，好幾輛車正在國道上行駛，前方輛白色小客車的後座車門竟突然被推開，一名男子從車上滾落重摔在地，鞋子也因此飛了。男子摔落後翻滾好幾圈，最後停在中線位置，後方黑色小客車駕駛見狀瞬間切往旁側閃避，導致車身劇烈搖晃，一度要失控。其他車輛也紛紛緊急剎車，避免釀成輾壓事故，原本順暢的車流瞬間陷入混亂。





男子過幾秒後自行起身，步行往外側車道方向移動。（圖／爆料公社）

事發後幾秒，該名男子自行起身，看似受到驚嚇，一度茫然看著四周，隨後步行往外側車道方向移動，疑似與前方停靠在路肩的白車存在關聯。國道警岡山分隊小隊長任國強表示，男子從行駛中車輛摔落，導致後方車輛為閃避而險些失控，倘若查證後涉及違規或公共危險，警方將依法偵辦。

影片曝光後，在社群平台掀起熱議。（圖／爆料公社）

影片曝光後，網友紛紛留言「是按到F離開載具嗎」、「如果駕駛是開聯結車時速100根本煞不住，命好大」、「那台黑車反應超快的」、「確定是睡著掉出來的？還是被丟出來的？」。不過也有人質疑，現今多數車輛都配置自動上鎖與兒童安全鎖，行進間車門理論上不可能從內側輕易開啟，為何男子仍會摔落？

