國道驚見男子「高速開門跳車」 原因爆光竟是債務情感糾紛

64歲王姓男子因債務糾紛不願處理，在國道楠梓段突然開門跳車。(圖/翻攝畫面)（圖／翻攝臉書爆料公社）

高雄國道中山高楠梓路段28日發生離奇跳車事故，一名64歲王姓男子從自小客車後座突然跳車，跌落中間車道，險遭後方車輛輾過，所幸後方車輛緊急閃避，王男自行爬起離開現場。警方主動追查後發現，王男因債務糾紛，不願陪同前女友前往嘉義找現任女友處理債務，才做出驚險舉動，警方持續傳喚4人到案說明釐清。

網友28日在社群平台上傳的行車紀錄器影片顯示，一輛白色轎車行駛於國道1號北向353.7公里處時，左後車門突然打開，王男跌落車道滾動數圈後自行爬起，穿越國道離開。原車輛嚴重搖晃，但未停車或回頭尋找王男。

警方29日主動展開調查，據初步了解，王男因將前女友繼承的房產設定抵押貸款花用，面臨拍賣危機。前女友要求王男從中部前往高雄處理債務，但不信任其償還能力，堅持開車載王男北上找現任女友簽署連帶保證。

前女友和2名男子陪同王男，要求王男和他的現任女友一起面對債務，雙方在車上協調失敗，王男疑不願波及現任女友，於行經楠梓路段時，竟突然開門跳車，幸後方車輛及時閃避，才未釀成悲劇。

王男跳車後未報案，自行前往義大醫院就醫。警方除依交通法規開罰3000至1萬8000元外，將傳喚車上4人到案說明，釐清案情後依法處理。

