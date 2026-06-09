國道驚見阿嬤「騎車」狂飆！下秒西瓜皮噴飛掉地
社會中心／楊佩怡報導
國道驚見路肩飆車「0安全帽」阿嬤！有網友在社群上PO出一段國道畫面，只見一名紅衣阿嬤，誤闖國道騎路肩，然而因風太大，其安全帽直接噴飛掉地，而阿嬤便「無盔」飆車，相當危險。畫面曝光後，網友紛紛直呼：「阿嬤妳今嘛在叨位」。對此，國道警方出手了。
一名阿嬤國道騎車下秒安全帽噴飛掉地。（圖／翻攝自Threads@a0926770493授權提供）
有網友在Threads上發文曬出一段31秒的國道畫面，影片中可見，名滿頭白髮、身穿紅色短袖上衣、黑色長褲與涼鞋的阿嬤，竟誤闖國道騎在路肩。下秒一台銀色轎車超越阿嬤，瞬間風速讓阿嬤的藍色西瓜皮安全帽「當場噴飛」掉落到車道上，阿嬤還下意識的回頭看安全帽掉在哪。然而，安全帽掉落後，阿嬤並未停車，而是任由頭髮被狂風吹亂，繼續光著頭、一臉茫然的在車陣中狂飆。
該影片視角是從後方一輛汽車的副駕駛座向外拍攝，車內的人用台語不斷驚呼：「欸！阿嬤妳要騎去哪」、「阿嬤！妳怎麼騎機車？這樣對還不對？」，當安全帽掉落時更驚喊：「哎喲！安全帽掉了啦！要去撿嗎？怎麼會這樣啦！」，語氣充滿了不可置信與擔憂。
紅衣嬤誤闖國道路肩開飆，下秒安全帽噴飛，目擊者驚喊：「阿嬤！妳怎麼騎機車上來？」。（圖／翻攝自Threads@a0926770493授權提供）
影片曝光後，網友傻眼表示「追風の嬤」、「你希望她安全，可是她不希望別人安全。 唉～安全帽噴飛如果有車碾到...？！」、「阿嬤應該是屎在滾吧？」、「是時候該設計國道專用安全帽了」、「阿媽妳是欲去刁位」、「阿嬤，安全帽害別人出車禍，您也有責任喔！母湯啦！」、「應該會受到罰單吧」、「原本只開一台騎上國道，現在多一條未戴安全帽」。對此，根據《TVBS新聞網》報導，國道警方表示當時並未收到相關報案，但該名騎士「誤闖國道」及「未戴安全帽」的行為已經違法，後續將透過車牌主動追查車主身份，並依法開單開罰。
《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！
原文出處：阿嬤妳欲去刁位！國道驚見紅衣嬤騎車狂飆…下秒「西瓜皮噴飛」驚險畫面曝光
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