國道驚見「大咖塑膠桶」！聯結車閃避不及撞上釀禍 警逮元凶開罰

社會中心／彰化報導

一只大型的塑膠桶出現在國道內側車道上。（圖／翻攝畫面）

國道1號北向213.2公里員林路段，今天（13日）上午8時許發生一起事故，一只大型的塑膠桶出現在內側車道上，造成路過車輛險象環生，一輛聯結車因閃避不及撞上，所幸未釀成人員傷亡。警方表示，已追查出掉落塑膠桶的車輛，將依法開罰。

警方指出，13日上午8時許獲報，國1北向213.2公里員林路段出現一只大型塑膠桶造成事故，經查，周姓男子（31）駕駛小貨車行經該路段時，因車上載運的物品未綑綁牢固，導致大型黑色塑膠桶飛落路中，當時正值上班時間，車流量大，施姓男子駕駛聯結車因閃避不及撞上塑膠桶，所幸未釀成連環事故。

廣告 廣告

路過車輛險象環生。（圖／翻攝畫面）

國道警把大型塑膠桶推往路肩。（圖／翻攝畫面）

警方表示，員警獲報後迅速到場處理，將大型黑色塑膠桶先推到路肩，再移至交流道下方，全案將依違反《道路交通管理處罰條例》第30條開罰，可處汽車駕駛人3千元以上1萬8千元以下罰鍰。

警方呼籲，車輛載運物品應嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免滲漏、飛散、脫落、掉落造成類似事故發生，危害自身及其他用路人之安全。

更多三立新聞網報導

檢察官洩密詐團律師男友！吳亞芝僅罰俸10個月 法務部上訴建請免職

北捷中山站攝狼現身！偷拍裙底風光被抓包 手機藏600張不雅照

疑女友出軌「老司機」！綠帽男醋勁大發 砸小黃洩憤遭逮

宜蘭驚悚車禍影片曝！騎士「飛天3米」撞反光鏡重傷 汽車失控衝水溝

