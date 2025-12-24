國道驚見「無牌白車」趴趴走！這處「貼2字」網疑：沒違規？

生活中心／綜合報導

在台灣想要合法開車上路，除了本人需持有駕照，車輛必須掛上合法車牌，以確保交通安全與管理，也便於辨認車主身分，避免肇事逃逸或規避追查。不過近期有民眾發現，一輛白色廂型車竟沒懸掛車牌、就直接在國道行駛，仔細一看才發現上面貼著2字，令他相當傻眼。

有民眾在臉書社團「爆料公社」發出照片，只見他當時開車行駛在國道，行經國8靠近新化系統交流道時，突然發現正前方有一輛外型乾淨的白色廂型車，而且原本該懸掛車牌的位置卻空空如也。他好奇開車靠近後才發現，廂型車後方寫著大大的「農用」2字，令他不禁驚訝表示「貼農用不用掛牌！」眾人也疑惑，農用車輛開上國道是否已違規。

國道驚見「無牌白車」趴趴走！他靠近一看「背後貼2字」網疑：沒違規？

原PO發現，國道上的無牌車竟貼有「農用」2字。（圖／翻攝「爆料公社」臉書）

事實上，農業部規定只有特定幾種的農用車，可在市區道路或公路行駛，包括農用曳引機、農地搬運車、自走式噴霧車、大型聯合收穫機、甘蔗採收機、狼尾草（青割玉米）收穫機等，申請農業機械使用證時應同時申請領農機號牌，並將其懸掛於機身前或後方的明顯處。另外，駕駛需持有普重機、小型車等相關駕照，應於道路慢車道行駛，時速不得超過市區10km/h，公路15-20km/h，同時所載的物品應為農業相關物品或器材。違反者將由公路主管或警察機關依道路交通管理法令舉發、處罰或沒入農機。

農業部對於農用車上路有相關規定。（圖／翻攝「農業部」官網）

要注意的是，未懸掛車牌就開車行駛國道是嚴重違規行為。據《道路交通管理處罰條例》第12條，汽車所有人凡有下列情形之一將被處3600元以上、3萬6000元以下罰鍰，並當場移置保管該車輛，其中就包括「未領用牌照行駛」、「拼裝車輛未經核准領用牌證行駛」、「已領有號牌而未懸掛或不依指定位置懸掛」、「牌照業經繳銷、報停、吊銷、註銷，無牌照仍行駛」、「報廢登記之汽車仍行駛」、「號牌遺失不報請公路主管機關補發，經舉發後仍不辦理而行駛」等。

