國道驚見「真人版馬力歐道具賽」2車互丟水球 恐挨最高6000

國道瞬間變「水球大戰」戰場，2轎車互丟道具玩瘋。（圖／臉書社團「爆料公社」）

國道五號近日出現誇張離譜的一幕，宛如「馬力歐賽車」中的道具大亂鬥竟真實上演在高速公路上！有民眾將這段荒唐畫面上傳至臉書社團「爆料公社」，影片曝光後瞬間瘋傳，全網驚呼：「是把國道當遊樂園？」

從影片中可看到，一輛銀色轎車與白色轎車並排行駛於國道不同車道，銀車內的乘客竟將半個身子伸出窗外，手上拿著疑似水球的物品，瞄準白車猛力丟出，水球在白車車身瞬間爆裂、濺起大片水花，沒想到白車也不甘示弱，立刻回擊，兩車開始你來我往，宛如在高速公路上直接上演實景「道具賽」，畫面比電玩還瘋狂。

目擊民眾傻眼直呼：「第一次看到國道變水樂園！」影片也引發熱烈討論，不少網友怒轟太危險：「朋友也不能這樣玩吧，會害死人」、「水球不是問題，在國道這樣搞才是問題」、「這是在等人檢舉嗎？」、「如果後方車輛閃避不及，是要一起出事？」也有人以調侃角度回應：「原來國道五號新開水戰副本」、「這是現實版馬力歐賽車吧」、「朋友間惡作劇也要挑對地方啦」。

《道路交通管理處罰條例》第 33 條明文規定，汽車行駛於高速公路時，不得任意將物品拋擲至車外，違者可處 3000 元至 6000 元罰鍰，若因物品散落導致高公局出動清理，當事人還需負擔額外處理費用，最低 3000 元起跳。

國道警方也提醒，任何影響行車安全的惡作劇都可能釀成嚴重事故，尤其在高速行駛中，無論是水球、垃圾或其他物品，都可能造成後方車輛閃避不及而引發連環事故，千萬不可輕忽。

