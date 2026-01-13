國道驚魂塑膠桶滾落車道釀追撞！ 半聯結車閃避不及全線回堵

塑膠桶國道脫逃釀驚魂連環撞，小貨車害半聯結車閃避不及嚇壞用路人。（圖 ／翻攝畫面）

國道1號北上彰化溪湖路段，13日清晨發生一起令人捏把冷汗的交通事故，1輛行駛中的自小貨車，車上載運的塑膠桶疑似未確實固定，途中竟突然掉落，宛如「失控脫逃」，直接滾入中線車道，瞬間成為高速公路上的致命障礙物，緊隨其後的1輛營運半聯結車反應時間不足，當場撞上塑膠桶，巨大聲響在清晨國道上格外驚人，也讓不少用路人嚇得急踩煞車，現場一度陷入混亂。

警方指出，事故發生於上午8時左右，地點位在國道1號北向213.2公里處，31歲周姓男子駕駛自小貨車行駛於內線車道時，車上裝載的塑膠桶疑似捆綁不牢，在行進間滑落至中線車道，22歲施姓男子所駕駛的營業用半聯結車，因車速與距離因素，來不及完全閃避最終仍發生碰撞，所幸塑膠桶並未引發二次事故，也未波及其他車輛，雙方駕駛皆未受傷，堪稱不幸中的大幸。

廣告 廣告

事故發生後，警方立即趕赴現場處理，並進行交通管制，當時僅剩外側車道可供通行，導致車流回堵數公里，尖峰時段行車時間明顯拉長，掉落物直到上午8時47分才完全排除，道路狀況才逐步恢復正常。警方也對2名駕駛進行酒測，結果均為0，初步排除酒駕因素，後續肇事責任將由國道公路警察局員林分隊進一步釐清。

國道警方強調，依《道路交通管理處罰條例》規定，車輛裝載物品若未依規定固定，導致物品掉落，駕駛人可處3000元至1萬8000元罰鍰；若因此釀成嚴重傷亡事故，除須負擔刑事責任外，駕照也可能遭吊扣甚至吊銷。警方呼籲，駕駛人上路前務必再次檢查載運物品是否「覆蓋嚴密、捆紮牢固」，避免讓高速公路成為危險的「移動炸彈」，共同守護行車安全。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

鬼塚虎櫃姐爆歧視！101董座賈永婕親處理 越南移工嗨：能開心逛了

好市多假日塞爆！新竹人曝「1方法」找到車位 網驚：不要講出這秘技

手搖飲2個月都喝一樣！店員貼心「問這句」 I人熟客破防：不去了