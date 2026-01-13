國道驚魂記！休旅車失控大迴轉自撞 母女險遭波及：載舅媽骨灰有保佑

記者林意筑／彰化報導

國道一號驚傳驚悚事故！日前有輛休旅車行經埤頭路段時，因不明原因突然失控大迴轉，雖然緊急閃過3輛車，但最終仍逆向撞上外側護欄，過程險象環生，所幸未造成人員傷亡。當時行駛在後方的林小姐見狀嚇得直發抖，並將事故畫面PO上網，表示當時車上正載著舅媽的骨灰準備前往屏東進塔，「肯定是舅媽在天之靈庇佑，讓她們平安躲過一劫」。

休旅車連續閃過3輛車後失控自撞外側護欄。（圖／翻攝自Threads @linshuyun2222）

據了解，本月10日上午7時許，林女與其母親從台北開車南下，載著舅媽的骨灰準備前往屏東入塔安奉，行經國道一號埤頭路段時，有輛休旅車突然衝上前又緊急煞車，隨後在車陣中穿梭，連續閃過3輛車，隨後該休旅車突然偏移，失控自撞上外側護欄停下。

所幸林女車輛及其他用路人均未受波及，不過林女坦言，當下自己和母親都嚇壞了，而前方被閃避的車輛顯然也受到驚嚇，車速瞬間慢了下來，也激動表示「我覺得一定是舅媽有保佑，我們才會這麼平安。不然以當時的車速和車流，很可能會造成嚴重的連環追撞。」

休旅車撞擊外側護欄肇事。（圖／翻攝自Threads @linshuyun2222）

經國道警方說明，該輛肇事休旅車行經國道1號南向埤頭路段時，原本行駛於中線車道，疑似為了閃避前方車輛而失控，最終撞擊外側護欄肇事，但由於事故發生後，警方並未立即接獲報案，確切發生時間仍待釐清。

