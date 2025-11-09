國道驚魂連2天！貨車撞出「噴飛亡靈」 隔日預拌車翻覆網驚呼：抓交替

小貨車追撞「遺體掛車頭」隔日水泥車離奇翻覆。（圖 ／翻攝畫面）

嘉義國道3號竹崎路段近日接連發生駭人事故，短短24小時內兩起重大車禍奪走2條人命，讓當地駕駛人聞之色變，7日上午10時許，南下291.3公里處1名31歲盧姓男子駕駛小貨車，載著38歲的菲律賓籍移工，疑似因未保持安全距離，不慎追撞前方大貨車。強大撞擊力道使小貨車車頭瞬間全毀，2人當場喪命，遺體甚至噴出車外、懸掛車頭，畫面怵目驚心。

據了解，死者為同事關係，平時共同經營建材工程行，事發當天正要運送三角鐵架前往工地，不料途中發生悲劇，警方與消防人員趕抵現場時，小貨車已面目全非，2名男子明顯死亡。嘉義地檢署於隔日完成相驗，盧姓駕駛死於頭部重創與雙下肢開放性骨折，至於菲籍移工則將進一步以電腦斷層釐清死因。

然而，更令人毛骨悚然的是，這起奪命車禍發生僅24小時後，8日上午11時10分，同一路段北上291公里處再度傳出意外，1輛水泥預拌車突然翻覆，整輛車橫倒在路肩，駕駛雖自行脫困僅受輕傷，但他驚魂未定地表示：「方向盤突然鎖死，我也搞不清楚怎麼回事！」由於事故地點與時間與前1日死亡車禍幾乎重疊，地方民眾私下議論紛紛，甚至傳出「抓交替」的詭異說法。

警方強調，事故原因仍須進一步調查，提醒駕駛人保持安全距離、注意車況，切勿疲勞駕駛。

