國道驚魂！ 「前車掉出1個人」後車險輾 警追查車主
高雄市 / 綜合報導
有駕駛昨(28)日行駛國道一號北向353.7公里處，沒想到過程中，前車後座男乘客竟從車內摔了出來，過程中差點被一旁黑車碰撞，幸好黑車駕駛驚險閃開，男乘客才躲過一劫，只是這名男子摔落路面，竟然還扎了一下衣服才離開，驚險過程被拍下，現在國道警方說將要循線找這輛車的車主，釐清事發原因，因為行為恐怕涉犯道交條例，最高可開罰1萬8千元。
駕駛開車在國道，開著開著前方轎車這時候突然一名男子從後座跌了下來，一旁黑色轎車即時反應趕快往左邊撇了一下後，成功閃過，而男子在地上翻滾後站起身來，還扎了一下衣服離開，不過再看一次，當時為了閃人，黑色轎車差點失控，好險駕駛最終將車輛校正，這段畫面網路釋出後網友留言直呼驚險。
這場景發生在昨日國道1號北向353.7公里處，當時行駛一旁黑色轎車，差點擦撞男子，後方駕駛更是嚇出一身冷汗緊急煞車，只差半個車身距離就會撞上男子，岡山分隊小隊長任國強說：「大隊目前尚未接獲民眾報案，如有違反交通法規依法舉發。」
汽車維修廠業者說：「門都有六角鎖，除非壞的很嚴重，否則要像這樣人從車內掉出，少之又少，不可能，除非要拉很大力門才打得開。」專業維修廠人員說，就算車門沒關好頂多只有縫隙，不至於行駛過程中整扇門開啟，人從車內摔出究竟什麼原因造成，有待警方找到當事人才能進一步釐清了！
