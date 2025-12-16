國道驚魂！大貨車「釘子掉滿地」7車受損 維修費近15萬
彰化縣 / 綜合報導
國道1號北上彰化系統交流道附近，15日上午8點半左右，一輛滿載鐵釘的大貨車，因貨物綑綁不牢導致兩箱鐵釘散落外側車道，路面瞬間變成釘子地雷，後方車輛閃避不及都輾過去，共有7輛車受損得換輪胎，維修費加起來就快15萬元，但還好沒有人因此受傷，不過這破胎驚魂記真的讓不少用路人都嚇壞了。
車輛開到車行維修但真的看傻眼了，輪胎上滿滿釘子，隨便一轉就能看到好幾支釘子，長約7到9公分，沒想到都是開車在國道時輾到的，散落的釘子在國道上就是這麼密密麻麻，駕駛開過去輪胎全中釘子地雷。
受害車主陳先生說：「前面藍色大卡車，車上掉落幾箱鐵釘下來，因為在轉彎的地方，一時間看到也來不及，去迴避或停止，那只能直直開過去，大概占據一個車道，全部都是鐵釘。」
受害車主陳先生，回想當時遇到的情況還心有餘悸，還好往前就有避車彎趕緊先停下來，意外發生在15日早上8點半左右，國道1號北向192公里，彰化系統匝道外側車道，張姓男駕駛開大貨車，但疑因沒有綑綁好，結果後車斗兩箱鐵釘散落在車道，後方車輛閃避不及輪胎都被刺破。
員林分隊長廖志偉說：「駕駛人酒測值均為0，汽車行駛道路所載貨物掉落，處汽車駕駛人新台幣3000元以上，18000元以下罰鍰，因而致人受傷者，吊扣其駕駛執照1年，致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照。」
鐵釘散滿地，共7輛車輾過得換輪胎，一共加起來維修費就快15萬元，輪胎行老闆說：「15日換了很多個喔，整車起來上百支釘子有。」駕駛上路載運東西得捆綁好，這回散落滿地釘子，讓其他用路人上演破胎驚魂記，還好人都無大礙。
