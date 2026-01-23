國道驚魂！天外飛來逾1米鐵管 輾過彈起傷5車

有一名駕駛開在國道三號上，行經新竹段時，結果地面上突然出現超過一公尺的鐵管。（圖／東森新聞）





去年12月，有一名駕駛開在國道三號上，行經新竹段時，結果地面上，突然出現超過一公尺的鐵管，前車來不及閃避，後輪輾過，導致鐵管彈起來波及到他，不只前保險桿斷裂，變速箱破洞，車損嚴重維修費上看20萬，但追查監視器，偏偏在死角，遭波及的5名車主，可能會求償無門。

國道上，前方白色休旅車亮起煞車燈減速，車輛緩緩往左偏，結果輾到不明掉落物，彈了一下，接著又波及到後車。車輛大力晃動，發出撞擊聲，一瞬間不少車殼零件沿途散落。後方休旅車沒過多久，就嚇得切進內線道。

廣告 廣告

受害車主：「其實前方車有後輪去壓到，所以往我這個方向彈，所以我也閃避不及，所以我就是直接撞上壓過去。」

車主壓到的是長度超過一公尺的鐵管，掉落在國道上被壓到就彈起，宛如血滴子。去年12月23日，車主行經國道三號，南向89公里處新竹段時，不慎輾過鐵管。不只前保險桿受損嚴重，有斷裂痕跡，車燈掉落，車底盤也被當時彈起滾動的鐵管，傷得咪咪冒冒。

受害車主：「散熱板那它已經被前面的這個打凹了，那也可以看到這個就是，水管的爆裂的部分，那再嚴重的，你看這個是變速箱，就是直接一個洞。」

送原廠維修費上看20萬，不只它前前後後，至少5車受波及。受害車主：「目前警方應該也還在做調查，CCTV監視器的部分剛好有死角。」

國道六隊竹林分隊分隊長李潤明：「本大隊已依規定受理，經調閱相關CCTV影像後，並未發現可疑車輛。」

再重看一次行車紀錄器，一開始遠處大貨車就已經切到左邊車道，又開回來，疑似在閃避。那這鐵管到底是誰的，不只讓車主們，身陷危險中，還得維修愛車傷荷包。只是事發都一個月了，還是沒找不到，沒固定好貨物的害群之馬，看來是求償無門。

更多東森新聞報導

國道汐五高架三重段火燒車！濃煙竄天畫面曝光

「滿車飲料」全燒毀！ 國1貨車竄火 駕駛急逃生

快訊／國道發生追撞車禍 超塞的！

