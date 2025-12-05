國道驚魂！轎車突遭塑膠袋遮擋視線 駕駛機警自救

記者謝昀蓁、邱瑞揚、張展誌／台中報導

天外飛來暗器！國道三號龍井交流道一輛轎車行駛中，遠方不明物體飛過來，直接蓋住前擋風玻璃，視線直接被遮蔽，相當危險，駕駛臨危不亂，緩慢將車輛開往路邊，順利把塑膠袋取下，萬分驚險。

一大塊不明物體飛來。

駕駛行駛在國道外線道，一塊不明物體突然高速飛過來。一大塊布瞬間遮擋住前方的擋風玻璃，導致視線完全被遮蔽，根本看不到前方的路況，萬幸駕駛沒有亂了陣腳，將車開往路肩後，把塑膠袋取下來，驚險自救。

民眾：「很危險，因為行進中會看不到，你會害怕，人都會驚慌啊，放慢速度，慢慢靠邊，不然怎麼辦。」

民眾：「就要打雙黃燈，看後照鏡，慢慢開，慢慢看怎麼閃，就盡量閃，當然會嚇到啊，有時候開車都靠經驗。」

驚險插曲發生在國道三號南下台中龍井路段，2日晚間6點半左右，當時前方一輛大貨車變換車道之際，突然塑膠袋就往後飛過去，如果是車輛貨物沒有裝載綁好，恐怕涉及違規。

國道警察表示，可依據道交條例開罰3000元以上，1萬8000元以下罰鍰。

國道警察大甲分隊長洪瑞佑：「若汽車裝載時所載貨物滲漏，飛散，脫落，掉落或氣味惡臭等情形，可依據道路交通管理處罰條例，處汽車駕駛人，新臺幣3000元以上，1萬8000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。」

天外飛來暗器，還好男子機警，駕駛經驗豐富，臨危不亂，沒有衍生其他車禍事故。

