國道驚魂！轎車行駛中突冒白煙 停靠路肩後秒變火球吞噬整車
國道1號北上68公里處、接近幼獅交流道路段，23日下午驚傳一起火燒車事故，1輛轎車在行駛途中突然冒出白煙，駕駛察覺異狀後立即將車輛停靠路肩並下車報警，未料才剛逃出不久，車頭引擎室便竄出火舌，火勢迅速擴散，整輛車瞬間被火海吞噬，現場濃煙沖天、場面十分驚險。
消防隊接獲通報後立即派遣多個分隊趕往現場，抵達時車輛已全面燃燒，火勢猛烈隨即展開滅火作業，所幸駕駛反應迅速，車上無人受困未釀成傷亡。
國道警方表示，第一時間接獲通報後，已立即到場協助，並在事故後方設置警示三角錐，提醒後方用路人減速通行，避免二次事故發生，至於轎車為何突然冒煙、隨後起火，仍待火勢完全撲滅後進一步調查釐清。
