國道驚魂！金屬碎片掉滿車道 17輛車閃避不及4人輕傷

不明車掉金屬碎片17輛車踩雷4人受傷。（圖 ／翻攝畫面）

國道3號南向322.8公里柳營路段，7日晚間驚傳連環事故，1輛不明車輛行經此路段時沿途掉落金屬碎片，造成17輛自小客車來不及閃避，輾過掉落物品釀成肇事，其中有1輛自小客車因輾壓金屬碎片而失控，與另外3輛小客車發生碰撞，共造成4名駕駛或乘客受輕傷，所幸無生命危險。

國道警方表示，事故發生時間約在晚間21時20分左右，掉落的金屬物疑為車輛避震系統連結葉片彈簧部分。警方指出，涉及事故的車輛駕駛均未飲酒，且事故均由掉落物直接引發，屬意外連鎖碰撞，警察已調閱事故路段的CCTV影像，積極追查掉落物的肇事車輛，並將通知車主到案說明。

警方同時呼籲，車主應平時檢查車輛機件，確保避震、輪胎及其他零件狀況良好，以降低因機件脫落造成的危險。依道路交通管理處罰條例第30-1條規定，車輛機件脫落若導致他人受傷，駕駛人可能被吊扣駕照一年；若造成重傷或死亡，駕照將被吊銷。此外，裝載物品也應妥善覆蓋、固定，以避免掉落造成事故。

