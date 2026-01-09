國道高架橋下五車連環追撞三人輕傷送醫下班交通回堵

國道下追撞車禍多部車輛車頭受損嚴重。（民眾提供）

記者張正量／宜蘭報導

國道五號高架橋下的宜蘭雪隧路八日傍晚發生一起六車連環追撞事故，涉事車輛包括小貨車、休旅車及轎車，肇事駕駛表示自己沒有注意才撞上，所幸沒有重大傷亡。

根據初步調查，事故疑似因部分車輛未保持安全距離，於車流量大的尖峰時段遇狀況剎車不及，因而發生追撞。事發時間約為傍晚五時許，正值下班車潮，車禍一度造成路段車流回堵，強烈的撞擊造成其中兩輛車頭嚴重扭曲變形，現場車殼碎片四散，畫面相當凌亂。事故共造成三人受傷，所幸皆為輕傷，經救護車送醫後均無生命危險。。

宜蘭縣消防局獲報後，立即派遣兩輛救護車前往現場協助，警方也同步進行交通疏導並釐清事故確切發生原因。事故現場已逐步排除，但相關責任仍待進一步調查。