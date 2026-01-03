國道「救人反喪命」2熱心男枉死 毒駕獲減刑原因曝

桃園男毒駕害死2名駕駛，近日判決出爐。（示意圖／pexels）





2024年桃園一名呂姓男子施用毒品後駕車上路，於國道一號彰化路段追撞前方車輛後，未設置警告標誌並將車輛橫停於外側車道，遭撞的楊姓男子及路過的薛姓男子熱心下車協助，卻雙雙遭後方車輛撞死。死者家屬痛訴，他們為了救人卻連命都沒了，希望能重判呂男。近日判決出爐，彰化地院認定，呂男符合自首要件，依規定減刑，判處有期徒刑3年6月。全案可上訴。

判決書指出，2024年4月24日凌晨，呂男施用毒品、麻醉藥物後，駕駛租賃小客車行駛國道一號北向外側車道，行經213公里600公尺處時，因夜間無照明且未注意車前狀況，追撞前方營業曳引車。事故發生後，呂男未在車後設置任何警告標誌，反將車輛橫停於外側車道，形成嚴重路障。

隨後，薛男駕車行經該處，發現事故後將車停放於外側路肩並下車查看狀況，先前遭追撞的曳引車駕駛楊男亦站在路肩處。未料數分鐘後，一輛營業曳引車行經時失控衝撞事故車輛，並波及路肩停放車輛及現場人員，楊、薛2人遭猛烈撞擊，重傷送醫後仍宣告不治。

法院指出，呂男有毒品前科、5年內再犯公共危險罪屬累犯，依法加重刑責。被害人家屬庭上痛訴：「我先生和薛男是為了幫忙、救人，結果連命都沒了，希望判重一點。」不過最終法院認定，呂男自首並且與被害家屬道歉、有悔悟之心，經裁量減輕其刑，依不能安全駕駛動力交通工具罪，處有期徒刑1年2月；又犯過失致死罪，處有期徒刑3年2月；應執行有期徒刑3年6月，全案仍可上訴。

