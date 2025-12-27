國道一號七堵火燒車「車頭火勢猛烈」 現場濃煙直竄天

國道一號南下7.6公里、七堵區路段發生小客車火燒車事故。（圖／東森新聞）





國道一號南下7.6公里、七堵區路段於今（27）日晚間8時29分，發生小客車火燒車事故，警方通報消防單位到場處理，所幸未造成人員傷亡。

國道一號南下7.6公里、七堵區路段於今（27）日晚間8時29分，發生小客車火燒車事故。（圖／東森新聞）

基隆消防局指出，接獲通報後，立即派遣百福、七堵等2個分隊，共出動消防車輛4輛、救護車1輛，消防人員10名前往搶救，由小隊長李岳錡及小隊長余建良帶隊出勤。

晚間8時40分，百福分隊回報現場為小客車起火燃燒，隨即佈署一線泡沫進行滅火；8時43分火勢順利撲滅，並進行殘火處理，國道警察亦到場協助交通管制與後續處理。

現場為小客車起火燃燒。（圖／東森新聞）

晚間8時44分，七堵分隊回報車上3名人員已自行逃出，均未受傷，目前由警方進行盤查，起火原因仍待進一步調查釐清。消防局呼籲，行車途中若發現車輛異常或冒煙情形，應立即停靠安全處並疏散人員，並通報相關單位，以確保行車安全。

車上3名人員已自行逃出，均未受傷。（圖／東森新聞）

