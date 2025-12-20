國道一號北上五楊高架橋 載煙火貨車起火

桃園市 / 綜合報導

高速公路國道一號五楊高架橋上、發生火燒車意外。一輛載著煙火的小貨車行駛途中，起火燃燒。司機及時停路停靠內側車道邊，躲過死劫。但是車斗內裝的鞭炮煙火已被引燃，炸飛。過往車輛紛紛躲避。消防隊趕到後，小貨車已整個化成火球，最後燒成了廢鐵。

鞭炮煙火四射過往車緊急閃避 ， 火勢猛烈爆炸威力十足小貨車最終燒成廢鐵 ，煙火炸裂四射，沖天炮飛得好高，真像是拜拜的氣氛。附近住戶說：「又來了，又來了。」但是放煙火的地點竟是國道一號五楊高架橋上，橋下住戶好奇地走出家門，看看究竟發生什麼事。

附近住戶說：「高速公路竟然放煙火。」高架橋上的用路人用行車記錄器拍下了實況。原來內側車道一輛載運煙火的小貨車起火了，煙火爆炸威力逼得其他車輛閃避到右側路肩。來不及閃避的車主只好硬著頭皮向前開，這時也看到小貨車已整個燒成了火球。

高公局畫面顯示，消防隊員趕到後，用水注澆灌，企圖控制火勢。橋下民眾發現高架橋上方冒出濃濃黑煙，想不到鞭炮還沒炸完了。最終消防隊控制局面，小貨車則已燒成了廢鐵。至於僥倖逃生的司機，除了要吃上公共危險罪的官司，恐怕還要交代這些煙火的來源。

