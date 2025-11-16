國道一號南下二三七點六公里雲林虎尾段，發生一死五傷事故。（雲縣消防局提供）

記者陳正芬／雲林報導

國道一號南下二三七點六公里雲林虎尾段，十六日清晨五時三十三分縣消防局獲報重大事故，有人頭部重創橫躺外側車道上；搶救人員及救援車輛立馬趕往，現場一自小客翻覆四輪朝天，車內男子遭拋出車外頭部破裂明顯死亡，另一廂型車碰撞另一自小客車，所幸五人經送醫後無大礙，車禍原因國警調查處理中。

雲縣消防局接獲該起國道車禍後，立即派遣高鐵一一、九一、西螺九一、莿桐九一前往，計出動各式車輛四部(消防車一輛、救護車三輛)，消防人員十一名前往救援。趕抵縣場發現一自小客車翻覆四輪朝天，而民眾報案指稱的「有人頭部重創橫躺外側車道上」，為十九歲許姓男子遭拋出頭部破裂已無呼吸心跳。

另，三十九歲陳姓男子大腿內側擦傷、十九歲許姓男子右手臂撕裂傷、十九歲高姓女子背部及胸口疼痛、五十二歲林男胸口疼痛、十九歲蔡姓女子右側小腿擦傷，五人分送雲基醫院及若瑟醫院均為輕傷。

警方初步了解，十九歲蔡男駕駛自小客行經該路段，不明原因失控撞上外側護欄致車輛翻覆，導致車內十九歲許男遭拋出頭部破裂橫躺外側車道上；五十二歲林男開在內線車道，看見前方車輛失控緊急剎車，遭後方三十九歲陳男駕駛廂型車閃避不及追撞。事故共造成一死五傷，車禍事故原因國道警調查處理中。