國道一號南下虎尾段重大車禍 三車追撞一死5輕傷 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒雲林新聞）【記者簡勇鵬／雲林報導】國道一號南下虎尾至斗南間路段，今（13）日清晨5點半左右，發生一起3車追撞的重大車禍，造成1死5輕傷，1名拋出車外的19歲許姓男子當常死亡，其他的3車駕駛和2名乘客均為輕傷，3造駕駛送醫就診中，其酒測值待查，肇事原因也正由國道警察調查中。

國道一號南下虎尾至斗南間路段，今（13）日清晨5點半左右，發生一起3車追撞1死5輕傷的重大車禍。（圖／民眾提供）

雲林縣消防局在今（16）日清晨5點33分，獲報指稱國道一號南下237.6公里處發生3車追撞事故，其中有1名乘員疑似頭部嚴重創傷躺在路上已無呼吸，經出動各式車輛4部（消防車1輛、救護車3輛），消防人員11名等前往搶救；抵現場時，分別由西螺91載送3名患者至雲基醫（陳姓男子39歲大腿內側擦傷、許姓男子19歲右手臂撕裂傷、高姓女子19歲背部及胸口疼痛)、均為輕傷；高鐵91載送2名患者至若瑟醫院（林姓男子52歲胸口疼痛、蔡姓女子19歲右側小腿擦傷）、均為輕傷。現場有一名傷患躺於外側車道頭部破裂明顯死亡未送醫（許姓男子、19歲），後續則交由國道員警處理。

廣告 廣告

19歲許姓男子頭部破裂躺在外側車道頭明顯死亡未送醫。（圖／民眾提供）

國道警察四大隊林姓警務員指出，該起事故發生在今（16）日5時30分，由蔡男（95年次）駕駛自小客車，行經國道一號南下虎尾至至斗南路段的237.6公里附近時，突因待查的不明原因，從行駛的中線車道自撞外側護欄翻覆在外側車道及外側路肩，左後的19歲許姓男乘客拋出車外在外側車道上，又後方林男（62年次）駕駛自小客車行駛內側車道因緊急煞車後打橫於中線車道，再遭後方陳男（75年次）所駕駛的自小貨車追撞，造成1人死亡5人受傷，分別送往雲林基督教醫院及虎尾若瑟醫院診治。事故現場在16日6時33分排除，全線恢復通車，各造駕駛人因送醫治療酒測值待查。