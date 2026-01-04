國道一號南下豐原路段 小貨車翻落邊坡起火2死

〔記者歐素美／台中報導〕國道一號南下168公里處豐原路段，今天清晨5點多發生一起死亡車禍，造成2人死亡！國道公路警察局第三公路警察大隊表示，1輛小貨車不明原因在豐原交流道出口前減速車道，撞擊出口槽化線橋墩，翻落邊坡後起火，火勢撲滅後發現車上2名死者，但性別及身分待查。

這起車禍發生在今天清晨5點18分，1輛小貨車行經國道一號南下168公里處，在豐原交流道出口前減速車道，不明原因撞擊出口槽化線橋墩，翻落邊坡後起火，火勢於5點48分撲滅，結果在車上發現2名死者。

國道公路警察局第三公路警察大隊表示，2名死者性別及身分待查，酒測值待相驗時檢測，肇事經過及肇因研判正由警方調查釐清中。

國道警察呼籲用路人，開車應全神貫注、雙手握持方向盤，開車前一定要有充分休息，如發現身體疲累或不適時，應立即進入服務區或下交流道休息，切勿疲勞駕車，以維護自身及其他用路人之交通安全。

