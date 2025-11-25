國道一號南下4車連環撞！貨櫃車衝破護欄翻覆 3人送醫、雙向一度封閉

[FTNN新聞網]實習記者呂洪瑋／綜合報導

國道1號高科路段今（25）日上午發生4車連環追撞事故，包含2輛大型車及2輛自小客車，造成3人受傷送醫，其中一輛貨櫃車因失控衝撞中央分隔島，因此打橫在高速公路上，現場一度進行雙向封閉排除作業，事故原因仍待警方釐清。

國道1號高科路段今（25）日上午發生4車連環追撞事故，一輛貨櫃車打橫在高速公路上，現場一度進行雙向封閉排除作業，事故原因仍待警方釐清。（圖／翻攝畫面）

據了解，這起事故發生今日上午10時許，國道1號南下343.8公里高科路段發生嚴重車禍，2輛貨櫃車發生追撞，導致其中一輛貨櫃車失控衝向分隔島，車頭跨越護欄衝到北上車道，事故涉及2輛大車與2輛小車，3名受傷民眾均意識清醒、無生命危險，已送往醫院治療。

廣告 廣告

現場照片顯示，撞破中央護欄的貨櫃車車頭幾乎全毀；另一輛黃色大車車頭斷裂變形，白色自小客車更是翻覆90度倒臥路旁，現場滿布車體碎片，顯示當時撞擊力道猛烈。

事故發生後，高公局南分局與國道警立即趕抵現場處理，由於貨櫃車身打橫在高速公路上，國道1號高科至岡山路段一度雙向封閉管制。警方也正調閱行車紀錄器與相關影像，釐清事故發生原因。

更多FTNN新聞網報導

國道1號汐止段清晨4車連環事故 貨車駕駛自撞下車擺警示遭撞拋飛身亡

上班快改道！國1清晨4車連環撞 南下回堵11公里

快訊／「24歲副連長墜樓亡」 陸軍砲測中心清晨傳驚悚意外！送醫搶救仍不治

