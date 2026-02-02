國道一號油罐車翻覆！油料狂洩成「油河」 回堵數公里

國道一號南下330.7公里、台南仁德系統交流道今（2）日發生重大交通事故。兩輛大貨車發生碰撞，其中一輛翻覆，另輛隸屬台塑企業的油罐車因車體受損，導致大量油料外洩，油品在路面漫流，形成觸目驚心的「油河」，現場瀰漫刺鼻油氣，情況一度相當危急。

國道一號仁德系統油罐車事故，油料外洩成「油河」釀數公里回堵。（圖／翻攝自記者爆料網）

事故佔用外側車道及路肩，嚴重影響通行，造成後方車流回堵數公里，行車安全面臨高度風險。高速公路局接獲通報後，立即派遣大型吊車、環保回收車及工程人員到場處理，灑布木屑吸附油料，並實施交通管制。警方同步在現場指揮疏導車流，提醒用路人注意路面濕滑，放慢車速，避免發生二次事故。

