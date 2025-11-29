中部中心/蔡松霖 雲林報導

去年國道一號的金雞母，是位在雲林的西螺服務區，用路人喜歡來買在地的農特產品，與特色美食。今天（29日）在西螺服務區，有"蕉出健康力"推廣活動，把冬季國民蔬菜，高麗菜，與富營養的香蕉，辦促銷與旅客分享！





國道一號金雞母！西螺服務區促銷在地高麗菜、香蕉

國道一西螺服務區推雲林高麗菜、香蕉。(圖/蔡松霖攝)

擺滿滿，你想吃鹹的，有，甜品，怎麼能少？先來個菜捲吧，還有補充能量的小船喔，原料，是這個！在蔬果糧倉，雲林縣，縣府與高公局，合辦"雲林蕉出健康力，當季蔬果好活力"推廣農產，倡導"一天一蕉、餐餐有菜"的飲食新主張！

國道一西螺服務區推雲林高麗菜、香蕉。(圖/蔡松霖攝)西螺服務區，去年營收蟬聯國道1號服務區的冠軍，遊客反映，來就是很想買，因為這裡主打在地特色，常將雲林農特產品與在地美食結合，提供多樣化的選擇，看看這黃澄澄的香蕉、翠綠的高麗菜，都是雲林良品喔！南來北往的旅客，在路途中就能輕鬆挑選到，冬季當令蔬果，帶回家吃得新鮮、吃得健康！





