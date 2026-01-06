國道一號驚悚車禍！轎車「車頭全毀」 女駕駛受困命危

國一北上高雄路段清晨發生驚悚車禍。（圖／翻攝畫面）





國道一號北上高雄路段今（7）日清晨發生驚悚車禍，一台轎車疑似沒注意路況，先是追撞了前方水泥預拌車，隨後再撞上護欄，女駕駛受困車內，命危送醫搶救。

白色轎車整台打橫，停在國道路肩，只見車頭近乎全毀成了廢鐵，駕駛座安全氣囊直接爆開，可見撞擊力道之大。而另一台停在不遠處的水泥預拌車，車尾保險桿也被撞斷。

驚險車禍發生在7號凌晨4點多，國道一號北上360公里處，當時白色轎車疑似沒注意路況，先是往前追撞預拌車之後，再自撞中央護欄，最後又滑到路肩。

廣告 廣告

預拌車駕駛：「突然砰一聲，我還想說車子什麼問題，（以為）爆胎之類的，我看後照鏡，看到一台車在打轉，想說不對喔，應該是被撞到屁股。」

被追撞的預拌水泥車駕駛表示，正要去楠梓的台積電工地施工，突然的撞擊聲響，還以為是車子爆胎，回過神後才發現被追撞。而小客車女駕駛受困車內，被救出後傷勢嚴重，目前還在 搶救當中。至於詳細車禍原因，還有待國道警方調查釐清。

更多東森新聞報導

機車從人行道「突襲竄出」 高雄女害6車連撞7人送醫

快訊／F-16失事！跳傘飛官正期108年班已婚 軍方全面搜索

民進黨彰化縣議員江熊一楓遭「羈押禁見」 地檢署證實

