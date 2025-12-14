國道一號"表演特技"? 駕駛開上護欄飛簷走壁

南部中心／曾虹雯、呂彥頡 高雄市報導

國道一號台南嘉義路段出現汽車"飛簷走壁"的誇張景象，宛如電影情節。原來是駕駛人突然身體不適，偏離車道，車子左側車輪30度貼在護欄上演特技戲碼，還好當時後方有車輛沿路幫忙示警。車子最後平安落地被拖離現場，沒有釀成人員傷亡。





驚險！國道一號「表演特技」？ 駕駛身體不適開上護欄飛簷走壁

車子傾斜30度開在國道中央護欄上，後方白色汽車閃著黃燈，沿路示警。（圖／記者爆料網）





民眾開車在國道上，赫然發現有車子居然飛簷走壁，直接開在內側車道的中央護欄。車子左側車輪30度貼在護欄上演特技戲碼，這宛如電影情節般的驚險場面，發生在國道一號台南嘉義間路段，網友開玩驚呼，車子的飛航模式已啟動，是水溝蓋跑法高階技巧，是什麼高科技嗎？民眾好奇怪為什麼有人這樣開。也有人覺得要嘛就是特技人員，要嘛就是精神有點問題。

後方還有一台白色汽車閃著黃燈，沿路跟在後頭示警。還好車子最後平安落地被吊離現場，沒有造成人員受傷。但民眾也好奇，這車到底怎麼開？對此進口車商連紹辰表示，高速公路的護欄並不是直角，有一定的傾角跟斜角，車子在有動力情況下是被導引上去，像這個護欄只要搭一個斜坡，專業車手就能順勢在這邊側著開。





車子最後平安落地被拖離現場，沒有釀成人員傷亡。（圖／民視新聞）





國道上經常發生車子偏離車道的車禍事故，輕則卡在護欄導致車損，嚴重的甚至釀成死傷。國道警察也呼籲用路人，如有身體不適或精神不濟，請進入服務區或離開高速公路休息，維護自身及他人行車安全。





