國道一號4車連環撞！轎車打橫停中線道又被猛撞 2歲女童口鼻流血送醫
記者林意筑／彰化報導
國道一號彰化北斗路段驚傳連環撞！今（3）日上午10時許，一輛白色轎車疑似未注意前車狀況，先追撞上前車車輛，後方車輛因閃避不及再度撞上，「蹦！蹦！蹦！」，造成4輛車連環事故，共有3名乘客受傷，其中包含1名11歲男童及2歲女童。事故詳情有待警方進一步調查釐清。
今日上午10時21分許，38歲陳女駕駛白色轎車行經國道一號南下221公里處內側車道時，疑似為保持安全距離又沒注意前車狀況，現追撞上前方蔡女、林男駕駛的車輛，其中一輛車瞬間停駛打橫停在內側及中線車道上，隨後駕駛於後方的湯男見狀，但因閃避不及再度墜撞上陳女，4輛連撞撞成團。
事故發生後，警消人員獲報趕抵，發現現場有3人受傷，所幸意識均清醒、無人受困。其中陳女車內一名2歲女童因撞擊而流鼻血，湯男車上43歲劉女、11歲男童分別腰痛、嘴巴痛，事後3人被送至雲基醫院救治，所幸治療後均無大礙。
國道警方表示，用路人駕車時精神不濟打瞌睡或分心，如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。另請駕駛人「安全距離保持好，養足精神上國道」，疲勞時應下交流道或至服務區休息，避免事故發生。有關本次事故的確切肇事經過與責任歸屬，正由員林分隊進一步調查釐清中。
更多三立新聞網報導
台中「海神惡少案」官司打5年！2共犯還在上訴 第6度被限制出境出海
台中西屯傳隨機攻擊！公園內運動突遭黑衣男毆打 警趕抵已逃逸
帶菜刀闖台中地院！婦人突失控吼：我要學切菜 10警全副武裝衝現場
跨年前天人永隔！彰化失智翁「神秘失蹤10日」陳屍排水道 家屬認屍崩潰
其他人也在看
霸凌全是假？張文恐怖「4大步驟」曝最終站竟早已選好
震驚社會的誠品南西店隨機攻擊案，造成4死11傷慘劇。警方調查嫌犯張文（27歲）背景，雖外界流傳其曾遭霸凌，但專案小組訪查後查無實據，加上其筆電遭焚毀且加密無法破解，確切動機至今成謎。警方公布張男縝密的「4大行動」步驟，證實其早已規劃從縱火、製造恐慌到隨機殺人，並將誠品6樓設為自己人生的「最終站」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 149
高雄一家7口鐵棺火…20歲妻「絕望敲門亡」、夫命危！死者身份曝
適逢元旦，一家7口天人永隔傷透心！高雄市大社區民生路一處鐵皮住宅，今（2）日清晨4時許發生火警，警消獲報到場時，已全面陷入火海。當時屋內共7人，5人順利脫困，剩下的一男一女還受困房間，22歲尤姓男子受困被救出時，手腳燒燙傷插管命危，20歲謝姓女子生前絕望敲門、嘶喊，求救聲音在鄰居腦中揮之不去，無奈濃煙太大無法靠近，女子再出來已成屍。據悉，尤謝兩人是夫妻，膝下無子，平時在物流公司當理貨員，生活單純，起火點疑似就在房間，睡夢中驚醒來不及逃生，另一半先走一步。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 29
快訊／新北三重嚴重車禍！機車猛撞行人「多人倒地」1OHCA送醫搶命不治
元旦不平靜！新北市三重區今（1）日發生一起重大車禍，一輛雙載機車行經忠孝路時，因不明原因衝撞行人，導致3人全數受傷倒地。據了解，救護人員抵達後，發現遭撞行人（女、約60歲）當場失去呼吸心跳，緊急送往北市馬偕醫院搶命仍不治，詳細車禍原因仍有待警方進一步調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 104
2026車展焦點1》4天預接單破4000張！除了RAV4以外，和泰還端出哪些好車？
2026台北新車暨新能源車大展於12月31日盛大開幕，現場各大車廠齊聚亮相，而Toyota總代理和泰汽車（2207）以4大主題展區全面揭示品牌未來藍圖，並在開展首日發表純電精品休旅Urban Cruiser，同步啟動日本進口 RAV4 GR Sport、RAV4 Adventure與 Crown Sport預接，完整展演品牌橫跨純電、油電與高階運動車系的全新......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 3
酒駕通緝男被逮「求警回家一趟」 只為幫全癱妻換藥！他淚：沒有我你怎麼辦
花蓮一名潘姓男子近日因為形跡可疑遭警方攔查，一比對發現竟是7年前在桃園酒駕被判刑未報到的通緝犯，員警將他上銬要戴逮捕歸案，他趕緊求警方讓他回家一趟，因未他的老婆全身癱瘓、長期臥床，希望可以再幫老婆換一次藥。員警陪同他回到家，讓他和妻子道別，潘男在床前忍不住暴哭，直喊很擔心妻子「沒有我你怎麼辦」。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前 ・ 61
王夢麟酒駕撞清潔車 女兒發文怒轟「完全無法原諒」
71歲資深民歌歌手王夢麟去年12月29日酒後駕車，遭警方依公共危險罪偵辦，他的女兒在臉書發文，痛批父親行為「酒駕零容忍，完全無法原諒」，態度強硬、措辭沉痛。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 31
150萬內最強SUV是誰？ 2025 SUV Top 10出爐：RAV4霸榜、MG遇逆風、德韓勢力強勢超車！
2025年台灣車市的中型休旅車市場，無疑是近年來變動最劇烈的一年。隨著國產車自製率新制上路，市場生態經歷了大洗牌：曾經的性價比之王面臨產能與法規挑戰，而傳統強權則趁勢發動配備與價格戰。在150萬元內這個家庭買家最關注的「黃金戰場」中，究竟是進口車的質感取勝，還是國產車的機能更吸金？我們透過2025年1 至12月的實際掛牌銷售數字，為您揭開前10大暢銷中型休旅的真實戰鬥力，想買車的你千萬不能錯過這份年度成績單！+2025年台灣150萬元內中型休旅車銷售趨勢分析Toyota RAV4獨走局面：儘管國產品牌推陳出新，RAV4依然靠著強大的品牌忠誠度與油電系統的穩定性，以近兩萬輛的成績蟬聯中型休旅冠軍。韓系品牌強勢成長：Hyundai Tucson L與Kia Sportage在2025年表現異常亮眼，兩者銷售加總已對傳統日系品牌構成極大威脅，顯示台灣消費者對於「新科技感」與「歐系風格」的接受度大幅提升。進口車勢力擴張：在150萬元以下的價格區間，進口車(如RAV4,CX-5,Sportage)的銷售佔比持續增加，這迫使國產品牌(如Kuga,X-Trail)必須透過更大幅度的配備升級或價格促銷CARLINK鏈車網 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
勞動基金11月大賺1168億元 新制勞退平均分紅5.04萬元
不甩台股11月震盪！勞動基金運用局今（2）日公布2025年11月最新勞動基金績效，單月賺進1,168億元；前11個月收益達9,762億元，收益率為14.1%，整體勞動基金規模為7兆6,951億元。其中，新制勞退基金賺6,511.7億元，若以目前參與收益分配的有效帳戶1,292萬戶計算，每位勞工平均帳面分紅增加至5.04萬元。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 63
白牌唯一彎道ABS＋TCS DRGBT推出0零利率＋優惠
自登場以來，SYM DRGBT就以強悍性能與極具辨識度的「Art-Fusion龍仿生」造型，在台灣13吋水冷運動速可達市場掀起熱潮。二代車型導入Hyper-SVIS全域可變進氣系統後，不只動力更猛，更一舉拿下2024紅點設計獎，成為性能與設計兼備的代表作。2026年式DRGBT再度升級，這次直接把重點放在騎士最在意的「安全」與「加速快感」。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 2
2026 交通新制一次看：無照駕駛最高罰 6 萬、70 歲以上要換照
2026 年正式到來，在交通方面也有許多新制度，無論是機車騎士或汽車駕駛，都必看的交通新制，包括無照駕駛、考照等自由時報汽車頻道 ・ 1 天前 ・ 發起對話
惹錯人!竊賊闖農舍偷竊遭地主抓包 農民氣到親自逮人
中部中心／張家維 南投報導南投警方接獲民眾報案，在草屯鎮與中寮鄉交界附近，有一處農舍發生竊案，警方到場時，竊嫌已經被地主壓制在地，卻不斷喊著要驗傷，員警搜身，還找到毒品及吸食器，儘管證據確鑿，嫌犯竟然還辯稱，那只是口含錠！一位農民，拿著柴刀，氣到不行，地上還有一名男子，試圖坐起身。委屈的坐在地上訴苦，不過警方，可沒理他那套，一邊問他身分訊息，一邊將他上銬搜身，因為他剛從別人家農舍，偷拿走一把空氣長槍竊賊闖農舍偷空氣長槍 遭地主抓包 農民氣到親自逮人（圖／民視新聞）男子身上哩哩叩叩的東西，還真不少，不過，真的只有這些嗎？罪證確鑿，嫌犯還是一副理所當然，甚至搬出，這個理由。惹錯人!竊賊闖農舍偷竊遭地主抓包 警搜出毒品吸食器（圖／翻攝畫面）亂掰到連員警都傻眼，直接將人押回警局，事發就在南投草屯坪頂里與中寮鄉交界，警方獲報，有一處農舍發生竊盜案，這位男子不請自來，試圖偷取財物，還好農舍內，沒放什麼貴重物品，最後這位竊賊，偷到一把空氣長槍，就被巡邏中的地主抓個正著，將違禁品說是口含錠的竊嫌，被警方依現行犯逮捕，全案依準強盜罪、違反毒品危害防制條例及侵入住宅等罪嫌，移送偵辦。《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。原文出處：惹錯人！竊賊闖農舍偷竊遭地主抓包 農民氣到親自逮人 更多民視新聞報導2印度籍女子百貨偷6千元手鍊 警獲報全力追緝中德國大盜打穿銀行金庫 撬開數千保險箱.洗劫11億撬開銀行逾3千保險箱！德國竊賊聖誕節洗劫11億民視影音 ・ 23 小時前 ・ 4
28歲女有勒痕多處傷 50歲呂男否認犯案訊後移送｜#鏡新聞
花蓮玉里公墓附近，2025年最後一天(12/31)發生命案。一名28歲林姓女子躺在樹林間，身上有多處傷痕，還有輪胎壓過的痕跡。警方在住處找到不名血跡，認為報案的50歲呂姓男友涉有重嫌，但他否認犯行，今天(1/1)依殺人罪將他移送花蓮地檢偵辦。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
Smart完全擺脫微型車路線，首款史上車型最大的電動四門房車今日亮相
以微型車起家的Smart品牌，推出重回車市的最新的新世代車款Smart #6，它也是該品牌第一款四門房車，而且還是電動的，更是Smart有史以來車型最大型車款。全新Smart #6今日在中國亮相，其時尚的外觀設計，使其成為BMW3系列和特斯拉Model 3的有力競爭對手。Smart首款四門房車搭載插電式油電複合動力系統，純電動版本預計隨後也會推出。汽車日報 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
東京一日遊攻略！BT21陪你玩淺草寺晴空塔必看亮點必吃美食排一天剛剛好
東京,日本旅行,淺草寺,今戶神社,東京晴空塔,今半,美食,一日遊,攻略,墨刻圖書,旅遊書,BT21 想在東京安排一趟節奏剛剛好的散步行程嗎？淺草寺與晴空塔一向是旅客心中的黃金路線，傳統與現代的氛圍在這裡完美交織：一邊是充滿江戶風情的雷門、仲見世商店街與御守祈福文化；另一邊則是象徵東京天際線、夜景震撼度滿分的晴空塔。兩個景點距離不遠、交通又方便，非常適合排成「東京一日遊」的經典組合。無論你是第一次到東京、或想重溫東京意象，都能在些景點與美食、必看亮典裡頭走出一天精彩的行程！景點+ ・ 21 小時前 ・ 9
隨機殺3男！警揭秘張文「犯罪四部曲」 誠品南西墜樓為輕生關鍵曝光
北捷台北車站、中山站一帶2025年12月19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。警方最新調查公開張文「犯罪四部曲」，由誠品南西墜樓是他為自己選擇的人生終點並非意外，判斷關鍵也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
夫妻吵架失控！台中高樓深夜火警 30歲女火燒廚房驚動百人疏散
[Newtalk新聞] 台中市北屯區一棟高樓層集合住宅，今(2)日凌晨發生火警。女子疑似因與丈夫發生爭執、情緒失控，將棉被等易燃物拖至廚房點燃，觸發大樓火警警報，造成上百名住戶深夜驚慌疏散，未釀成重大傷亡。 事發在北屯區大連西路一棟23層樓集合住宅，一名30歲賴姓女子疑似因與丈夫發生爭執，情緒失控之下，將棉被等易燃物拖至廚房燃燒，濃煙迅速瀰漫屋內並觸發大樓火警警報，造成上百名住戶驚慌疏散。 台中市消防局表示，12時52分接獲警方轉報後，立即派遣文昌、水湳及四平分隊前往搶救，共出動8輛消防車、1輛警備車及22名消防人員。消防人員抵達時，發現起火點位於住戶廚房，瓦斯爐上方堆放棉被等雜物燃燒，火勢已因自動灑水設備自行撲滅，燃燒面積約2平方公尺，未有延燒情形，所幸未造成任何人員受傷受困。 救護人員於現場檢視賴女意識清楚，但疑似因服用藥物出現肢體無力情形，並非因火勢受傷，為安全起見仍由救護車送往中國醫藥大學附設醫院觀察治療。 警方指出，賴女於集合住宅內點火行為，已對公共安全造成嚴重威脅，後續將通知其到案說明，並依公共危險罪嫌移送台中地檢署偵辦。至於詳細起火原因與是否涉及人為因素，仍待警消進一步鑑新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發起對話
影/彰化驚悚輾人意外！女子逗狗捲車底命危 黑狗慘死
彰化縣埔鹽鄉2日下午發生一起駭人交通事故，44歲陳姓女子在自助餐店用餐後於店門口蹲下逗弄黑狗，下秒卻遭一輛剛起步的休旅車撞上並捲入車底，黑狗當場死亡，陳女則身受重傷送醫急救，目前仍在加護病房觀察中。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
2026台北車展｜Jeep強勢回歸，Wrangler打頭陣、Compass接棒、第三款是？
隨著尚騰汽車大舉進軍品牌經營、入主寶嘉擴大版圖後，先行的Alfa Romeo與不久前加入的Jeep都收穫了市場相當熱烈的反應，當中Jeep更因Wrangler車系亮眼的定價策略而引發高度關注，但畢竟是一台越野車，略為小眾的市場或許不是那麼迎合廣大消費者的需求，沒關係，更泛用更貼近生活的中型SUV，第三代大改款Jeep Compass藉著2026台北車展的亮相，預約下半年正式發表。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 發起對話
煞車不及? 成大醫院外7車撞成一團 7旬駕駛:我緊張啊
南部中心／綜合報導 台南北區成大醫院前，2日下午發生一起連環車禍，當時一部轎車看到前方紅燈，疑似來不及減速，往前追撞前方汽車，由於車速過快，車輛又一路往前推擠，造成7部車連環撞。一部小客車一路往前撞擊，造成前方6部車受損。（圖／民眾提供）馬路上，車輛依序緩慢前進，沒想到這時，後方一部轎車突然失控，追撞前方休旅車後，一路把他給撞開，休旅車完全煞不住，又朝前方車輛的車尾撞上去，而肇事轎車也還沒停下，就像推推樂，一部接著一部，讓前方車輛撞成一團。被撞的車輛板金凹陷，甚至被撞到爆胎，被夾在中間的車子，車頭車尾都受損，一共7部車，連環撞，現場一片凌亂，被撞的駕駛還搞不清楚什麼情況就被撞。被撞的駕駛說：「6台車都在等紅綠燈，那個先生從後面，沒煞車就撞過來了，有6台都被他撞啊。」另一位被撞的駕駛也說：「完全煞不住，就一直推過來，又要撞到前面了，我趕快轉過來，轉過去撞安全島那邊。」小客車不明原因往前追撞，導致現場一度交通大亂。（圖／翻攝畫面）車禍發生在台南北區小東路，2號下午2點多，一部轎車不明原因往前追撞，波及6部汽車，導致現場一度交通大亂，肇事的是一名70多歲男子，他闖下大禍，下車時還驚魂未定。肇事駕駛：「我緊張啊，（你不知道面撞成這麼嚴重了）對，（你速度沒減下來）對。」台南第五分局交通分隊小隊長蔡竣丞：「不明原因推撞前方停等車輛，一共造成7部小客車受損。」肇事駕駛輕微扭傷，還好當時正準備停紅燈，大家車速都不快，被波及的幾位駕駛都沒有受傷，只是為何車輛失控引發連環撞，還有待釐清。原文出處：台南連環車禍！ 轎車疑「煞車不及」追撞前車釀7車撞成一團 更多民視新聞報導扯！衛生局人員竟偷個資「約出少女性侵」 高市府震怒：清查嚴辦最新／國1彰化市路段小貨車撞2車 白車成廢鐵2人輕傷不冷嗎？新埔站旁突衝出裸女 疑「這原因」失控嚇壞路人民視影音 ・ 17 小時前 ・ 2
Royal Enfield前進2026台北車展！350、650全系列六車型聯袂展演一次看
Royal Enfield由太古汽車集團正式引進台灣後，廣受騎士圈與重機市場矚目。繼2025年底新竹旗艦店盛大開幕後，Royal Enfield再度於「2026台北新車暨新能源車大展」精彩登場，展出包括350cc與650cc全系列共六款車型，完整呈現品牌「Pure Motorcycling純粹騎乘」的精神。Zeek玩家誌 ・ 1 天前 ・ 發起對話