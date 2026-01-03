國道一號4車連環撞！轎車打橫停中線道又被猛撞 2歲女童口鼻流血送醫

記者林意筑／彰化報導

國道一號彰化北斗路段有4車發生連環追撞事故。（圖／翻攝畫面）

國道一號彰化北斗路段驚傳連環撞！今（3）日上午10時許，一輛白色轎車疑似未注意前車狀況，先追撞上前車車輛，後方車輛因閃避不及再度撞上，「蹦！蹦！蹦！」，造成4輛車連環事故，共有3名乘客受傷，其中包含1名11歲男童及2歲女童。事故詳情有待警方進一步調查釐清。

一輛車瞬間停駛打橫停在內側及中線車道上又遭追撞。（圖／翻攝畫面）

今日上午10時21分許，38歲陳女駕駛白色轎車行經國道一號南下221公里處內側車道時，疑似為保持安全距離又沒注意前車狀況，現追撞上前方蔡女、林男駕駛的車輛，其中一輛車瞬間停駛打橫停在內側及中線車道上，隨後駕駛於後方的湯男見狀，但因閃避不及再度墜撞上陳女，4輛連撞撞成團。

廣告 廣告

事故發生後，警消人員獲報趕抵，發現現場有3人受傷，所幸意識均清醒、無人受困。其中陳女車內一名2歲女童因撞擊而流鼻血，湯男車上43歲劉女、11歲男童分別腰痛、嘴巴痛，事後3人被送至雲基醫院救治，所幸治療後均無大礙。

該起追撞事故造成4輛車連環撞，共有3名乘客受傷。（圖／翻攝畫面）

國道警方表示，用路人駕車時精神不濟打瞌睡或分心，如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。另請駕駛人「安全距離保持好，養足精神上國道」，疲勞時應下交流道或至服務區休息，避免事故發生。有關本次事故的確切肇事經過與責任歸屬，正由員林分隊進一步調查釐清中。

更多三立新聞網報導

台中「海神惡少案」官司打5年！2共犯還在上訴 第6度被限制出境出海

台中西屯傳隨機攻擊！公園內運動突遭黑衣男毆打 警趕抵已逃逸

帶菜刀闖台中地院！婦人突失控吼：我要學切菜 10警全副武裝衝現場

跨年前天人永隔！彰化失智翁「神秘失蹤10日」陳屍排水道 家屬認屍崩潰

