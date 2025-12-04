國道一號4車連環撞1死9傷 60歲男頸部斷裂傷重不治

國道一號南下170.2公里處發生車禍，10名傷者送醫，其中彭姓男子死亡。（圖：國道三隊提供）

台中市消防局今（4）日凌晨1點6分接獲通報，國道一號南下171公里處（潭子區路段）發生嚴重車禍。現場為聯結車與3輛自小客車車禍，多人受困，消防局動員搶救，將10名傷者送醫，其中，一名60歲男子因頸部斷裂，送醫搶救後宣告死亡。

台中市消防局表示，這起車禍，南下車道有聯結車與2輛自小客車，北上車道也有一部白色自小客遭到波及，40多歲聯結車駕駛頭部撕裂傷，傷勢嚴重。北上自小客及南下車道白色自小客一共有4人受困車內，經消防人員搶救脫困送醫。

經檢傷後，這起車禍共有10名傷者，7男3女，其中，一輛黑色MPV車上有5人受傷，60歲男子傷勢嚴重，送往光田醫院向上院區搶救，凌晨2點送抵醫院，經過搶救，因頸部斷裂，在3點16分宣告不治。傷者分別送往中港澄清醫院、光田向上院區、台中榮總及中國附醫救治。

這起車禍事故發生原因及傷亡確實情形由國道三隊調查釐清。

台中市消防局總計派遣第一大隊、豐原分隊等8個單位到場，動員消防車11輛、救護車8輛及民間救護車3輛，消防人員51人投入搶救。消防局指出，事故發生後，同步通報市警局、國道警察局、公路局、中區EOC及衛生局等相關單位處置。 （張文祿報導）