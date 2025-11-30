國道「跳車哥」驚險保命！全車1女3男到案 真相曝光...他慘了

國道1號北向353.7公里楠梓路段，日前有男子從自小客車後座摔出，翻滾了好幾圈後自行爬起離開。翻攝臉書爆料公社



國道1號北上楠梓至岡山路段日前發生一起驚險事故。一名男子突然摔出車外，翻滾幾圈後自行爬起離開。警方懷疑案情不單純，查出男子疑有債務問題才跳車，由於其行為涉及公共危險，將依法偵辦及開罰。

事故發生在28日上午11時59分左右，有網友在臉書「爆料公社」分享行車記錄器影片，只見前方一輛小客車後座車門突然開啟，一名男子直接跌落車道，嚇得旁邊黑車急切閃避，差點失控，男子翻滾幾圈後，自行爬起來，拉好捲起的上衣後，往路肩方向離去。

男子從自小客車後座摔出。翻攝臉書爆料公社

男子摔出後翻滾了好幾圈。翻攝臉書爆料公社

警險畫面嚇得後車駕駛直喊「哎唷！哎唷！哎唷！小心啊小心啊」、「是被人丟出來的？」，並引起網友討論，「猜是被綁架看到旁邊有工程車，賭命拼搏跳車尋求協助」、「這個狂！估計睡著誤觸車門把」、「夭壽喔⋯⋯是在拍電影唷！那麼刺激」、「那個人能全身而退太無敵了，主角威人！ 」、「GTA不小心按到F嗎？」。

警方懷疑事件不單純，今早陸續通知駕駛、乘客到案，得知跳車者為洪姓男子，當天先開車到左營找徐姓前女友協商債務，徐女又找來2名男子，帶著洪男北上找人協商，洪男疑似不想拖累親友，情急下在國道跳車。

洪男向警方聲稱，自己並未受到脅迫，債務糾紛為民事案件，警方不介入。但洪男在國道跳車，涉及公共危險，將依法偵辦，並依道路交通處罰條例第33條第4項之規定予以製單舉發，處新臺幣3千元至6千元罰鍰。

男子自行爬起後，往路肩方向離去。翻攝臉書爆料公社

