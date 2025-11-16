國道「逼車狂魔」白色轎車不滿遭閃燈 連續蛇行逼車急煞惡行全錄

白車疑遭閃燈不爽一路蛇行逼車、急煞挑釁全都錄。（圖 ／翻攝畫面）

國道1號南向永康路段在14日凌晨發生一起誇張的危險駕駛事件，1輛白色自小客車疑似因不滿後方車輛閃燈示意，竟整路以極度挑釁的方式不斷變換車道、蛇行擋路，甚至突然急煞企圖逼迫對方減速，整段「逼車秀」全被後方行車紀錄器完整錄下，影片隨即在社群平台熱傳，引發網友議論。

根據影片內容可見，該輛白色小客車在永康至仁德段一路情緒高漲般左右切換車道，不按規則行駛也不打方向燈，絲毫未顧及後方來車安全，甚至在超車後突然急踩煞車，造成後車驚險閃避，行為相當危險，民眾隨後將影片上傳網路，並以「沿路從永康路段往仁德方向逼車狂魔」為名爆料，呼籲警方重視。

國道警方獲報後立即著手調閱影像。警方指出，經初步檢視，該車確實涉及「以迫近或驟然方式變換車道迫使他車讓道」等不當駕駛行為，為釐清案情，警方將通知車主到案說明，待查證無誤後，將依《道路交通管理處罰條例》第43條第1項第3款製單舉發，最高可處3萬6千元罰鍰，並吊扣車牌6個月。

警方也強調，國道車流快速，任何突發性變換車道、逼車、挑釁行為，都可能釀成連環車禍，危害不僅是對方，更是所有用路人的生命安全，警方提醒，駕駛變換車道時務必保持安全距離，並禮讓直行車先行，切勿因一時不滿或路怒情緒而做出危險動作。

警方呼籲民眾若遇到危險駕駛、逼車、蛇行等情況，可使用「1968 App」即時通報，警方將迅速派遣巡邏車前往處置，共同維護國道行車安全。

