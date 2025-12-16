國道「鐵釘障礙賽」！鐵釘天女散花掉滿地…他慘中「百支鐵釘」崩潰報警

記者吳泊萱／彰化報導

國1北上彰化系統交流道慘變「鐵釘障礙賽」，至少6車中釘受害。（圖／翻攝畫面）

國道1號彰化系統交流道路段慘變鐵釘障礙賽，昨日（15日）上午8時許，一輛大貨車因載運鐵釘沒捆好，導致數百根鐵釘散落國道上，整個車道密密麻麻全是鐵釘，不只肇事大貨車自己受害，路過車輛也中釘爆胎，初估至少有6車受害，幸好未造成人員傷亡。後續國道警方已對肇事司機張男開罰，依法處3000至1萬8000元罰鍰。

大貨車貨物未捆妥，數百支鐵釘散落國道，導致多車中釘受害。（圖／翻攝畫面）

鐵釘掉落意外就發生在15日上午8時35分許，當時張男（23歲）駕駛大貨車行經國1北上192公里彰化交流道路段外側路段時，因後車斗貨物未捆紮穩妥，大量鐵釘散落車道，張男的大貨車首當其衝，車輪被扎破。由於車道上滿是鐵釘，路過車輛閃避不及，接連中招，據附近修車業者透露，當天因車輪中釘來修胎的，至少有6台車。

大貨車貨物未捆妥，數百支鐵釘散落國道，導致多車中釘受害。（圖／翻攝畫面）

國道警方表示，當天接獲報案後立即到場排除狀況，幸好並未造成人員傷亡。後續有接獲一名駕駛聯結車的63歲魏男報案，該聯結車的車輪插了上百支鐵釘，慘不忍睹，只能報廢換新胎。

國1北上彰化系統交流道慘變「鐵釘障礙賽」，至少6車中釘受害。（圖／翻攝畫面）

而肇事的張男也被警方依違反《道路交通管理處罰條例》第30條規定，汽車行駛道路所載貨物掉落，開罰3000至1萬8000元罰鍰，詳細肇事原因及受害車輛數字，仍有待調查釐清。



