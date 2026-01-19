國道「飛機撞車」畫面曝光 不明飛行物掉落車道！最重罰150萬

【記者鮮明／台中報導】1名網友昨天（18日）上午10時許開車行經國道1號北向台中后里路段，突見1架遙控飛機從左側飛來，疑似撞到前車後墜落在車道上，把駕駛嚇了一跳。國道警方上午聯繫高公局人員到現場，撿到飛行器殘骸，將進一步調閱相關影像調查釐清，最重可處150萬元罰鍰。

根據網友上傳Threads的畫面，當時國道1號車多，車輛速度不快，1架不明飛行物突然從前方左側飛來，疑似掉落在前方第2輛車上，再彈落地面，前面2輛車因此緊急煞車，所幸未釀成事故。網友繞過掉落地面的飛行物後離去。

國道公路警察局第三大隊表示，隊目前尚未接獲民眾報案，今天上午日聯繫高速公路局中區養護工程分局派員前往現地，在國道1號北向164.5公里外側車道拾獲疑似飛行器殘骸，後續將調閱相關影像調查釐清。

警方呼籲為確保行車與飛行安全，操作無人飛行載具時應嚴格遵守民航局規範，如未經申請違反民用航空法相關禁(限)航規定，致發生無人機墜落國道影響行車安全者，將面臨新台幣30萬至150萬罰款。

墜落在國道的飛行物殘骸。民眾提供

警方說，無人機若墜落國道影響行車安全，將面臨新台幣30萬至150萬罰款。民眾提供

