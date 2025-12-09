國道 1 號五楊高架離譜違規 小客車任意停車道惹議恐挨重罰

國道突停害後車驚險閃避 警方：最高罰3萬6並吊牌。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】有民眾於社群網站貼文指出， 12 月 4 日晚間 18 時 47 分許行經國道 1 號五楊高架北向 59 公里、中壢轉接道路段時，目睹一輛自小客車疑似因為走錯車道，竟在車道上突然停車。影片中可見該車輛在高速行駛的國道上毫無預警降低速度，甚至短暫停在車道中央，數秒後才向左變換車道；整個過程全被後方駕駛的行車紀錄器拍下，事後畫面被上傳至社群，引發網友熱議並痛批此舉形同「國道定生死」。

廣告 廣告

國道公路警察第 1 大隊表示，經初步檢視影片內容，該自小客車的行為確實可能嚴重影響後方車輛反應時間，增加事故風險。目前警方已依相關畫面展開調查，如經查明違規屬實，將依《道路交通管理處罰條例》第 43 條規定，對其「非遇突發狀況，於行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停」之行為開罰，新臺幣 6,000 元以上、36,000 元以下，並得處該車吊扣牌照 6 個月，後果相當嚴重。

警方強調，國道車流速度快，任何突發停車、亂變換車道的行為都可能引發連環事故。呼籲駕駛人務必遵守標誌、標線及號誌規定，依序排隊下交流道，不得任意插隊、跨越雙白實線或槽化線；若不慎錯過交流道，應於下一個交流道重新調整動線，切勿採取俗稱「螃蟹式」的危險逆向橫移動作。國道警另提醒，民眾若行駛途中發現明顯違規情事，可將行車紀錄器影像上傳至國道公路警察局檢舉專區，共同遏止惡意違規，維護所有用路人的安全。(圖/資料圖片)