國道1嚴重車禍！大貨車「衝破護欄」卡邊坡 駕駛嘆：實在太累了

記者林意筑／彰化報導

大貨車自撞外側護欄受困在一旁邊坡。（圖／翻攝畫面）

國道1號驚傳恐怖車禍！今（20）日清晨6時許，25歲吳男駕駛大貨車行經彰化溪州段時，因不明原因自撞外側護欄，撞擊力道猛烈，整片護欄被撞破，大貨車瞬間衝上一旁邊坡，導致車頭損毀、零件四散，所幸車上3人僅受輕傷、無大礙，不過事故發生後造成車流回堵11公里，經警消人員獲報處理，事故已在9點半排除，至於案件詳情有待警方進一步調查釐清。

撞擊力道猛烈，大貨車頭嚴重毀損。（圖／翻攝畫面）

據了解，吳男清晨6時許駕駛大貨車行經國道1號南向225公里處，因不明原因車輛行駛方向逐漸偏移，最終自撞上國道外側護欄，撞擊力道猛烈，導致車頭嚴重毀損。彰化消防局獲後派遣護車輛2輛、消防車1輛，消防人員6人前往救援，到場時發現大貨車內3人已自行脫困，均受輕傷、無生命危險。

廣告 廣告

經警方初步調查，駕駛吳男疑似精神不濟、分心恍神導致自撞，後續也針對吳男進行酒測，酒測值為0，有關肇事後續調查，由員林分隊依規定處理。

更多三立新聞網報導

北捷殺人魔張文是學霸？校方一查「3年獲29功獎」學期成績均奪高分

北捷殺人魔張文被起底！「正面照」曝光 高中同學爆：他內向又孤僻

與張文對到眼遭刺！37歲保全「鮮血染紅全身」連人帶車倒下⋯最後身影曝

張文殺進百貨隨機抓人！媽媽帶兒子逃命⋯遇餐廳店員「伸援手」躲過死劫

