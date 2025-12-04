國道1號驚傳重大車禍！一輛物流車與4車連環相撞，釀1死9傷慘劇。33歲彭姓機場接送司機不幸喪生，母親悲痛控訴兒子所屬車行至今未聯繫。肇事物流車林姓駕駛頭纏紗布向死者家屬致歉，堅稱「並非故意」。另有一家三口乘坐白色轎車遭物流車壓住，車體如「紙盒般變形」，所幸均逃過一劫！死傷者家屬盼警方盡快釐清案情，還他們一個公道。

國道1死9傷 肇事駕駛赴殯儀館稱「非故意」 死者母淚崩。(圖／TVBS)

國道1號驚傳重大車禍事故，造成1人死亡、9人受傷的悲劇。肇事物流車林姓駕駛於12月4日下午前往東海殯儀館向死者家屬與傷者致歉，表示並非故意肇事。死者為一名33歲機場接送司機，其母親在現場悲痛控訴，兒子所屬車行至今未曾聯繫。事故中另有一家三口乘坐的白色轎車遭物流車壓住，車體如紙盒般被擠壓變形，所幸一家人均逃過一劫。

廣告 廣告

肇事物流車林姓駕駛於12月4日下午前往東海殯儀館向死者家屬與傷者致歉。(圖／TVBS)

這起嚴重車禍發生於12月4日凌晨1點多，共有4輛車連環相撞。肇事物流車林姓駕駛頭部包著紗布，在國道警方陪同下到東海殯儀館向傷者與死者家屬表達歉意。林姓駕駛情緒低落地表示真的很抱歉，並強調這次事故並非故意，但對於肇事原因則未提及。

在這次事故中不幸喪生的是33歲彭姓廂型車駕駛。其母親在凌晨接到兒子死訊後悲痛萬分。她表示，兒子的父親12月9日才過世滿半年，兒子一直很貼心，如今卻突然離世，是雙重打擊。彭姓駕駛是全職機場接送司機，事發當時正載著4名乘客從桃園機場返回，撞上物流車車尾後不幸喪命。令人遺憾的是，彭姓駕駛的母親指出，兒子所屬的車行至今仍未與她聯繫，她是在事發當天凌晨3點半才接到派出所的通知。

物流車國道猛撞 白車「整台被壓扁」一家幸運生還。(圖／TVBS)

另一方面，被物流車壓住的白色轎車一家人則幸運逃過一劫。白色轎車整台車如同被擠壓的紙盒，完全卡在物流車下方，車體直接少了一半。白車駕駛表示，當時他們一家人是從豐原辦完事準備回家，突然車子右半邊全部被夾住，上面也被夾住，他在被夾著壓著的情況下趕緊打電話報警求救。

這起造成1死9傷的國道車禍，所有傷者與死者家屬都希望警方能盡快釐清案情，給予他們一個合理的交代。

更多 TVBS 報導

國一連環撞釀1死9傷！南下40噸重物流車壓轎車 北上特斯拉又撞拖吊車

女騎士右轉遭大車吞噬！烏日路口「死亡瞬間」全曝光 業者緊急出動吊車救援

「機車骨牌式倒下」連環撞！女騎士沒保持安全距離釀連撞

大小車連環撞釀4傷！ 國道塞2.5hrs 駕駛曝：睡完覺還在原地

