國道1號七堵段「掉水桶」害4車追撞 國光客運6乘客送醫、回堵6公里

國道一號七堵段今天清晨有車輛掉落一個橘色大水桶，釀連環事故。翻攝畫面

國道1號南下7.9公里七堵路段今（19日）清晨發生連環追撞事故。上午6點左右，一輛小客車先撞上掉落在車道上的水桶緊急煞車，後方車輛閃避不及，接連引發4車碰撞，其中包含一輛載有40名乘客的國光客運，造成6名乘客受傷送醫，所幸皆為擦挫傷、意識清楚，事故一度占用外側車道，導致車流回堵約6公里。

自小客車遭追撞。翻攝畫面

引發車禍的水桶。翻攝畫面

國道警方上午6點2分接獲通報，國道1號南向7.9公里七堵路段發生多車事故，隨即派遣巡邏車、緩撞車及救護人員到場處理。

廣告 廣告

警方初步調查，60歲張姓男子駕駛小客車行經內線車道時，撞上前方車輛掉落的水桶後緊急煞車；38歲余姓男子駕駛小貨車見狀往中線閃避不及，先撞上張男車輛，再擦撞48歲吳姓男子駕駛的營半聯結車。吳男隨後往外線閃避時，又與57歲陳姓男子駕駛的國光客運發生碰撞，釀成4車連環事故。

國光客運撞上大火車。翻攝畫面

整起事故釀回堵至少6公里、6人受傷。翻攝畫面

國光客運當時車上共有40名乘客，其中6人因頭部、手部等多處擦挫傷送醫檢查，所幸均無大礙。事故於上午8點54分排除，現場恢復通車。

警方指出，事故發生期間外側車道一度封閉，後方車流回堵約6公里，所有涉案駕駛酒測值均為零，將循線追查掉落水桶的肇事車輛，通知到案說明，詳細肇事原因仍待進一步釐清。



回到原文

更多鏡報報導

「殺人都不一定死刑」內湖人妻19刀開膛剖肚 女兒手寫信哀問：媽媽憑什麼要被殺

獨家／史無前例！幣想洗錢案主嫌要傳「1601人作證」 法院破天荒准了

內湖人妻當街遭刺19刀亡 小王反控遭跟騷「判死沒差」轉頭放話出獄種草莓