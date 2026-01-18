國道1號三重段賓士突「自燃」陷火海 1家3口急逃生幸無傷亡

記者莊淇鈞／新北報導

賓士車火燒車駕駛1家3口逃出車外。（圖／翻攝自國道監視器）

國道1號南下31.1公里處三重段，今天（18日）下午發生1起火燒車事故，1輛行駛中的賓士車不明原因突然起火，駕駛隨即將車停靠路肩，車上2名大人及1名孩童均及時下車逃生，雖賓士車遭燒毀，但幸無人受傷，詳細起火原因及肇事經過仍待相關單位後續調查釐清。

北區養護工程分局呼籲，國道用路人，若要上高速公路前，務必再次檢查您的車輛輪胎胎紋、胎壓及車輛狀況是否正常，以避免意外產生並危及行車安全，請駕駛人收聽警察廣播電台或可撥打高速公路局1968免付費客服專線，以瞭解最新路況。

