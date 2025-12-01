國道1號中壢路段爆胎事故無傷亡 雙向回堵近5公里

1國道爆胎危機 半聯結車右前輪爆炸撞護欄交通一度受阻。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】國道公路警察第一大隊勤務中心於今天（12月1日）中午12點21分左右，接獲報案稱國道1號北向59.5公里處中壢路段發生交通事故。接報後，警方立即調派巡邏車趕赴現場確認狀況，所幸事故中無人員受傷。

經查，事故由一輛營運半聯結車的右前輪突發爆胎引起。24歲的何姓駕駛人在行駛該路段時，右前輪瞬間爆裂，導致車輛失控擦撞駕駛53歲王姓男子駕駛的小客車及內側護欄。事故造成中央分隔島的防眩板掉落散落在南向內側車道，導致雙向來車均受影響，造成後方車流回堵約5公里。

為了維持交通安全，國道警察隨即通知交控中心，透過CMS（可變訊息號誌）看板及警廣廣播，提醒用路人務必注意行車安全，保持安全行車距離。經警方及相關單位近一小時的搶修與交通管控後，於13點39分恢復正常通行。

現場兩名駕駛皆接受酒測，結果均為零，排除酒駕可能性。警方表示事故詳細原因仍需進一步調查，以釐清爆胎原因及肇事責任。

針對國道上爆胎事故頻傳，警方特別呼籲民眾在遇到爆胎時務必保持冷靜，優先考量人身安全。爆胎發生瞬間，駕駛者應雙手緊握方向盤，避免急踩煞車或激烈轉向，利用惰性滑行方式在安全距離內將車輛緩緩駛向外側路肩，並立即啟動雙黃警示燈。停車後，應於車後方50公尺處設置三角警示牌，以提醒後方來車。若無法直接停靠路肩，駕駛及乘客下車時，需隨時注意後方車流，面向來車方向安全撤離，將故障三角標誌置於距車輛約100公尺處，確保警示效果，並迅速遠離車輛以避免二次事故。遇緊急狀況時，建議立即撥打1968或使用1968App，由警方定位並派員前往協助。

除了應變措施外，警方也特別提醒所有駕駛人，行前必須仔細檢查車輛狀況。尤其是胎紋深度及胎齡，應確保輪胎未老化或過度磨損。若無法自行判斷，可考慮安裝胎壓偵測器，及早發現可能的行車危機。因胎紋不足或輪胎老化導致爆胎，責任通常在駕駛人，並可能引發嚴重事故，造成車輛損傷甚至人員傷亡，絕不可輕忽。(圖/警方提供)