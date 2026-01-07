國道1號五楊高架南向楊梅段自撞分隔島 男子送醫宣告不治

國道五楊高架楊梅段清晨自撞 31歲男駕駛送醫不治。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】國道1號五楊高架道路南向70.9公里楊梅路段，今（7）日清晨5時13分許發生一起小客車自撞事故。國道公路警察局第一大隊勤務指揮中心接獲通報後，立即派遣巡邏車前往處理，並通知119救護人員到場協助。

警方調查，31歲陳姓男子駕駛小客車行經該路段時，疑因不明原因自撞校前路出口匝道分隔島島頭，車體嚴重受損，陳男受困車內且意識不清。警消合力將人救出後，緊急送往楊梅天成醫院搶救，仍於6時50分宣告急救無效死亡。

陳男酒測值尚待檢驗，詳細肇事原因仍由警方進一步調查釐清。警方呼籲，用路人行經國道及匝道出入口時應放慢車速，避免疲勞駕駛，隨時注意前方路況並保持安全距離，以確保行車安全。(圖/警方提供)