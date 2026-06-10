國道1號五股段4車追撞車禍 小貨車駕駛受困救出送醫
國道1號今（10）日發生一起車禍，下午2時許汐五高架南下五股路段28.1K處，4輛車在外側車道前後追撞，其中一輛小貨車車頭嚴重變形駕駛受困車內，消防局獲報立刻派遣人車趕赴現場救援，消防人員用器材破壞車體將駕駛救出送醫，國道警方也到場協助疏導車流，車禍原因仍待調查釐清。
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明天天氣鋒面回馬槍 西半部防雷陣雨 未降雨前偏熱
中央氣象署表示，今天鋒面南移，各地天氣稍回穩，但明、後天（11、12日）鋒面再往北，西半部地區、東半部山區留意局部大雨或雷雨；北部高溫約攝氏25至28度，中南部為28至31度，未降雨前偏熱。下波鋒面周日、下周一（14、15日）接近影響台灣，中南部仍要留意局部大雨或豪雨發生。
影/王義川大型翻車現場！「刪1億」徐巧芯支持、林佳龍驚呆…不退讓秒變保留
立法院外交及國防委員會今（10）日審查今年度外交部預算，民進黨立委王義川針對國民黨主席鄭麗文訪問大陸費用302萬元送民主基金會核銷，嗆刪民主基金會1億元預算，外交部長林佳龍驚慌急回：「請保留！」王義川再秒答：「沒問題！」
外資連5賣台股重挫1479點 台積電翻黑、CPO族群成重災區
受到美國科技股走弱，及美國總統川普針對伊朗擊落美軍直升機事件，表態要有所回應，引發市場對中東局勢憂慮。台股今（10）日開低走低，盤中賣壓持續湧現，加權指數一路下探，終場重挫1478.9點、跌幅3.31%，收在43225.54點，創台股史上…
川普怒轟伊朗談判拖太久！美軍直升機遭擊落 中東戰火再升級
美國總統川普週三指責伊朗在和平談判中拖延時間，並警告對方將「付出代價」。此前美軍一架阿帕契直升機遭擊落，引發美伊雙方再度交火，讓原本脆弱的停火協議瀕臨崩潰，國際社會紛紛呼籲雙方克制。
馬路塌陷影片 北捷北門站旁炸出天坑「變電箱遭吞噬」
雨，下不停！台北市大同區鄭州路一處馬路突塌陷，整座變電箱掉落，大同警分局表示，10日上午9時許接獲報案，指稱鄭州路人行道處變電箱倒塌及地面塌陷，立即派員到場設置交通錐及封鎖線，避免行人行經該處發生危險，並同時通報相關單位盡速搶修。
以色列空襲黎巴嫩南部大城西頓 鎖定車輛轟炸現場火光沖天
黎巴嫩南部大城西頓（Sidon）週三遭到以色列空襲，一輛行駛中的汽車在市中心被擊中後起火燃燒。這是該市數月來罕見遭到直接攻擊，現場濃煙密布，救難人員已從車內救出兩名傷者，目前傷亡情況仍不明。
台中7處變電所突跳電！海線14.1萬戶慘大停電 大甲鎮瀾宮也陷一片黑
中部地區受到鋒面影響降下豪雨，除了多處傳出淹水災情，台中海線今（10）日下午2時17分再度停電，包括龍井東海街、靜宜大學商圈、梧棲區、沙鹿區，及大甲鎮瀾宮都停電。對此台電公司說明，台中海線地區由於161特高壓線路出現故障，造成7處變電所大規模停電，目前台電人員完成搶修，已於下午2時43分恢復供電。
台股狂瀉1478點失月線！專家示警明日若無黃金交叉恐長期修正
台股今（10）日加權指數終場狂瀉1478點，以全日最低點43225點作收，失守43349點月線防線。由於市場擔憂美國5月消費者物價指數（CPI）即將公布，台指期多頭持續潰散，截至傍晚盤中一度續殺841點，最低下探42526點。專家指出，核心問題仍在於台股本身漲多後的修正與籌碼沉澱需求，大盤若要轉強，指標必須在50附近重新完成黃金交叉，不然修正的時間恐將拉長。
快訊／悚！國道一號「4車連環追撞」現場畫面曝 小貨車駕駛一度受困
國道一號汐五高架南下28.1K處今（10日）下午2時許發生一起恐怖連環車禍，兩輛小貨車以及兩輛小客車不明原因發生追撞，現場一片狼藉；另造成其中一輛小貨車駕駛受困。警消獲報到場後，協助將受困的小貨車駕駛救出，所幸意識清楚、送往醫院治療。而這起事件也造成交通受阻，佔用外側兩車道，詳細車禍原因仍有待進一步調查釐清。
父喪後共赴餐敘竟成永別！桃園婦逆向猛撞砂石車 4親友斷魂路口
桃園市新屋區中山西路二段今（10日）中午發生重大死亡車禍。1輛由60歲李姓女子駕駛的自小客車，行經事故路段時突然逆向駛入對向車道，與36歲胡姓男子駕駛的砂石車迎面對撞，猛烈撞擊造成自小客車嚴重變形，車內多人受困。事故共造成4人死亡、2人受傷，詳細肇事原因仍待警方進一步調查釐清。
美CPI公布股市恐再現大場面？ 3件事你必做
近期全球市場受聯準會政策與通膨數據影響震盪劇烈。玉山投信分析，受惠於AI動能加持，企業獲利成長強韌，支撐股市長期看好。儘管台日股市本益比偏高，且漲勢集中於少數科技權值股，短線波動難免，但雲端大廠與輝達資本支出持續攀升，反映科技長多格局不變。專家建議，投資人應採取跨產業與跨區域的均衡配置，聚焦具備穩定現金流與盈餘能見度的資產，以因應市場輪動節奏並提升投資組合韌性。
教宗親赴巴塞隆納！為全球最高教堂「聖家堂」新塔祈福
教宗 Leo XIV 於週三抵達西班牙巴塞隆納，為知名地標聖家堂（Sagrada Familia）甫完工的巨型塔樓主持祈福儀式。這座由建築大師高第設計的傑作，目前已成為全球最高的教堂，吸引數百萬信徒與遊客關注。
高雄教育局：保護A師為優先 已接手處理非校事會議案件
[Newtalk新聞] 有關外界持續討論高市某國小A師校事會議處置案，高雄市教育局長吳立森今（10）日表示，教育局的立場以保護老師為前提，接獲當事老師多次提及自殺意圖，並且近期多次就醫，依醫療團隊評估，已達必需即刻採取保護人身安全的醫療保護，依自殺防治的程序，採取必要的醫療協助。教育局深知醫療救護團隊已積極救護的立場以保護老師，是一個困難的決定。 教育局強調，若不提供醫療專業協助，有傷及個人人身安全，都不是大家所樂見。教育局的立場重申，教育局支持老師應受到最好的照顧，並應尊重醫療團隊的專業判斷。 據了解，4月29日當事者已在教師產業工會陪同下，到局研商借調事宜，並規劃於8月1日借調離校，目前當事人正請假中。A老師所涉案件，本局評估應非屬校事會議態樣，教育局已要求學校將當事人案件移送教育局處理，教育局已接手依相關法令規範予以釐清處理，以維護老師權益。 本案學校係依照校事會議舊制處理，所衍生不必要進入校事會議的爭議。6月5日高雄市已公布校事會議改革方案，應在校事會議前建立親師生調處機制，以解決冗長的校事會議與濫訴等問題，就是要解決此類樣態的問題，並保障教師權益。後續教育局會要求高雄市所有學
黃仁勳稱「我不戴手錶」逼瘋劉在錫！ 遭爆私下戴4000萬「手腕上豪宅」
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前登上韓國熱門綜藝節目，在與主持人劉在錫互動時，霸氣宣稱自己因為「不在乎時間、專注當下」而不戴手錶，引發全場爆笑，節目片段也在網路上瘋傳。然而，隨後有眼尖網友發文「起底」，指出黃仁勳並非全然不戴錶，其私下曾配戴一只市值高達新台幣近4000萬元的瑞士頂級限量名錶。這種「台上大談哲理、台下身價非凡」的強烈對比，瞬間在社群媒體上引發熱烈討論。
器捐中心爆內鬥！董事長李明哲「心累」請辭 衛福部回應了
器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心（以下稱器捐中心）爆內鬥，董事長李明哲百般設法疏導，仍有多名員工辭職，令李明哲覺得「心累」也拋出辭呈。對此衛福部長石崇良今（10）日表示，針對器捐中心內部的霸凌已組成專案委員會處理，也會挽留李明哲。有器捐中心員工向媒體爆料，指控李明哲護航自己帶來的人馬，員工總人數僅20人的器捐中心，短短1年就有半數離職、退休或異動。爆料者還......
蘇花改驚魂！砂石車紅燈急煞「180度大甩尾」折甘蔗 驚悚畫面曝光
台9線蘇花改宜蘭南澳地磅站路段10日發生一起砂石車自撞事故。58歲羅姓男子駕駛營業貨運曳引車行經該處時，疑因前方號誌轉為紅燈緊急踩煞車，受天雨路滑與下坡地形影響，車輛失控撞擊護欄，龐大車頭隨即發生180度反轉，導致現場零件四散，護欄嚴重受損。
5月營收創高照樣被砍！外資倒貨「這2檔晶圓代工」8.9萬張 連賣台積電6天捲走1862億元
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股加權指數今（10）日收在43225.54點，下跌1478.90點，跌幅3.31%，成交量達1.32兆元。根據證交所資料，外資賣超935.73億...
傅子純入院時自行同意插管 妻子憔悴守靈堂：他沒有想到生命就此終止
圖：民視提供
MLB／鄧愷威2局內丟7分 本季最慘一戰吞第5敗
MLB美國職棒休士頓太空人9日推出鄧愷威先發面對洛杉磯天使，不過他因控球不佳前2局投出4次保送，加上連續被長打，2局內失掉7分，終場太空人1：10敗給天使，他也吞下敗投。
陳盈潔病危搶命！準金曲歌后「金援30萬」內幕曝光 公開私下暖心互動
第37屆金曲獎頒獎典禮將於27日在台北小巨蛋登場，曾瑋中以專輯《頇顢》二度角逐台語歌王，陳怡婷則憑《三十幾》首度叩關台語歌后。兩人今（10）日出席記者會，曾瑋中透露公布入圍當下正在逛街，得知喜訊後立刻躲進服飾店更衣室痛哭；陳怡婷則笑說，原本坐輪椅的爸爸直接從床上跳起來，興奮直呼：「我腳都好了！聽到妳入圍，我病都好了！」