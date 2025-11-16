國道1號凌晨驚魂！失控自撞翻覆釀1死5傷 19歲乘客被甩出車外亡

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

國道1號雲林虎尾路段今（16）日清晨5時30分發生追撞事故。19歲蔡姓男子駕駛自小客車自撞外側護欄翻覆，導致車內一名乘客遭拋出車外，傷勢嚴重身亡；而行駛於內線車道的林姓駕駛試圖閃避，偏移至中線車道，被後方小貨車追撞，整起意外釀1死5傷，案件目前由國道第四公路警察大隊處理，肇事原因仍待釐清。

蔡姓男子駕駛自撞外側護欄翻覆，車內一名乘客遭拋出車外，傷勢嚴重身亡；而行駛於內線車道的林姓駕駛試圖閃避，偏移至中線車道，被後方小貨車追撞。（圖／雲縣消防局提供）

雲林縣消防局今（16）日清晨5時33分獲報，國道1號南下路段237.6公里處發生3輛汽車追撞事故，立刻派遣消防車及救護車前往救援。現場1名男子橫躺於外側車道，頭部受重傷明顯死亡；另39歲陳男等5人受肢體擦挫傷，已送往虎尾若瑟醫院與雲林基督教醫院治療。

國道警察局第四大隊調查顯示，19歲蔡男當時駕駛自小客車行駛於中線車道，因不明原因車輛失控，自撞外側護欄後翻覆，造成車內左後方的19歲許姓乘客遭拋飛身亡。原在內線車道的52歲林男，看見前方車輛失控後急煞，車輛打橫在中線車道，遭後方39歲陳男駕駛的小貨車追撞。

國道警方表示，此起追撞事故造成1死5傷，狀況於6時33分許排除，詳細肇事原因則有待調查釐清。

