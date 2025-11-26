國道1號南下中壢路段二起事故 後方回堵5公里

國一五車碰撞引壅塞 警方：保持安全距離至關重要。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】國道1號南下中壢路段今（26）日下午發生五車連環碰撞，國道公路警察第1大隊勤務指揮中心於14時52分接獲通報，指出南向61.5公里處發生交通事故。警方獲報後立即派遣巡邏車前往，並同步通知交控中心、緩撞車及救護車到場支援。警消抵達後確認，現場實際為兩起事故，第一起屬輕微事故所造成的車輛碰撞，所幸無人受傷；第二起則因後方車輛未及反應，追撞前方車隊，導致一名駕駛人受困。

根據警方調查，33歲王姓男子駕駛營大貨車行經該處時，因前方已有三車事故造成車流快速回堵，疑似未保持行車安全距離，撞上前方兩車並造成第二起三車事故。王男腳部受困於駕駛座位置，警消立即協助破壞車體將其脫困。王男意識清楚、生命跡象穩定，僅腳部挫傷，後由救護車送往內壢聯新醫院治療，經醫護評估並無大礙。

受事故影響，國道一度嚴重壅塞，後方車流回堵約五公里。警方及相關單位緊急排除現場，於15時50分順利恢復全線通車。經對相關駕駛人進行酒測，結果均為零，排除酒駕因素；詳細肇事原因仍待警方進一步釐清釐清。

國道警方提醒，行經國道應保持安全車距，並依照速限行駛，尤其遇到突發狀況或前方車流減速時，更需提高警覺、注意前方動態，以避免連鎖追撞。此外，駕駛人若遇交通壅塞，應立即開啟危險警示燈提醒後方車輛，並確認前後座乘客均繫妥安全帶，確保行車安全。(圖/警方提供)